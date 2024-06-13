獅子鄉公所前往瑞典文物研究　為原住民文物返鄉展覽劃下藍圖

▲▼獅子鄉公所文物暨參訪交流團隊，於今(13)日前往北歐瑞典的斯德哥爾摩，展開為期十天的文物檢視研究與參訪交流事務。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

屏東縣獅子鄉公所組成的文物調查研究暨參訪交流團隊，於今(13)日前往北歐瑞典的斯德哥爾摩，與瑞典國家世界文化博物館展開為期十天的文物檢視研究與參訪交流事務。此行的主要目的，是進入瑞典國家世界文化博物館的文物典藏庫房從事文物檢視研究工作，並與瑞典館方典藏管理人員具體討論藏品的物況、修復的可能、展示的方式，以及計畫明年(2025)借展至獅子鄉文物館所需要的環境與設備條件等。

獅子鄉公所與國立臺灣博物館及瑞典國家世界文化博物館於去年（2023）12月共同簽署合作備忘錄後，持續地與瑞典國家世界文化博物館研議文物返鄉展覽的後續規劃。獅子鄉公所(獅子鄉文物陳列館)自2022至2023年，進行兩年的初步文物調查，完成初步辨識典藏於瑞典國家世界文化博物館約50件疑屬南部排灣族的文物。

獅子鄉鄉長朱宏恩Paljaljim Matuljitulj表示，此行除了帶著部落族人們期待文物返鄉的盼望，這更是臺灣目前29座的原住民文化館，第一次突破與嘗試，將百年以來流落在世界角落的文物，以實體文物跨國返鄉展覽的方式，重新回到它們的故鄉。

朱宏恩鄉長特別感謝文化部、國立臺灣博物館及原住民族委員會(原住民族文化發展中心)長期以來對於獅子鄉公所及原住民族文化的重視與支持。他期望未來能在多方的助力之下，繼續為在地機關、原住民文化館舍及部落族人，開創嶄新的共作模式。