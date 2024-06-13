　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

獅子鄉公所前往瑞典文物研究　為原住民文物返鄉展覽劃下藍圖

▲▼獅子鄉公所文物暨參訪交流團隊，於今(13)日前往北歐瑞典的斯德哥爾摩，展開為期十天的文物檢視研究與參訪交流事務。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼獅子鄉公所文物暨參訪交流團隊，於今(13)日前往北歐瑞典的斯德哥爾摩，展開為期十天的文物檢視研究與參訪交流事務。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

屏東縣獅子鄉公所組成的文物調查研究暨參訪交流團隊，於今(13)日前往北歐瑞典的斯德哥爾摩，與瑞典國家世界文化博物館展開為期十天的文物檢視研究與參訪交流事務。此行的主要目的，是進入瑞典國家世界文化博物館的文物典藏庫房從事文物檢視研究工作，並與瑞典館方典藏管理人員具體討論藏品的物況、修復的可能、展示的方式，以及計畫明年(2025)借展至獅子鄉文物館所需要的環境與設備條件等。

獅子鄉公所與國立臺灣博物館及瑞典國家世界文化博物館於去年（2023）12月共同簽署合作備忘錄後，持續地與瑞典國家世界文化博物館研議文物返鄉展覽的後續規劃。獅子鄉公所(獅子鄉文物陳列館)自2022至2023年，進行兩年的初步文物調查，完成初步辨識典藏於瑞典國家世界文化博物館約50件疑屬南部排灣族的文物。

▲▼獅子鄉公所文物暨參訪交流團隊，於今(13)日前往北歐瑞典的斯德哥爾摩，展開為期十天的文物檢視研究與參訪交流事務。（圖／記者吳世龍翻攝）

獅子鄉鄉長朱宏恩Paljaljim Matuljitulj表示，此行除了帶著部落族人們期待文物返鄉的盼望，這更是臺灣目前29座的原住民文化館，第一次突破與嘗試，將百年以來流落在世界角落的文物，以實體文物跨國返鄉展覽的方式，重新回到它們的故鄉。

朱宏恩鄉長特別感謝文化部、國立臺灣博物館及原住民族委員會(原住民族文化發展中心)長期以來對於獅子鄉公所及原住民族文化的重視與支持。他期望未來能在多方的助力之下，繼續為在地機關、原住民文化館舍及部落族人，開創嶄新的共作模式。

ET快訊
賴清德登《時代雜誌》封面　願意協助中國「增進兩岸和平繁榮」
快訊／沒有游艾喆！　PLG選秀名單出爐
金曲獎找王力宏演出網罵翻　議員質疑：是否真的夠格？
高衩辣妹國道狂揮手示警！　本尊發文了
他驚見「7-11大改變」不習慣！全場朝聖：好像日本小7
台南火化場大賺死人錢！1年私吞逾500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不讓「佔位仔」停到爽　臺灣工藝文化園區停車場要收費了

打造台東更佳發展環境　「慢經濟學院」持續發力

台東樂舞團體躍上夏威夷太平洋藝術節　展現原住民文化多元風貌

第64屆全國科展7／22台南登場　黃偉哲邀親子來看科展逛博物館

6月大小壽星齊聚　為台東創世植物人祈福慶生

台東警察志工海濱公園淨灘　清出各類垃圾與資源回收物5大袋

男徒步南迴公路體力透支　大武警關懷補給元氣

布袋警友會攜手生技公司　警察節致贈禮券+排汗衫

獅子鄉公所前往瑞典文物研究　為原住民文物返鄉展覽劃下藍圖

「台灣LV」變身芒果寶盒　黃偉哲：芒果季限定預購

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

養育12年愛貓告別式 媽幫梳毛留腳印淚崩

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

不讓「佔位仔」停到爽　臺灣工藝文化園區停車場要收費了

打造台東更佳發展環境　「慢經濟學院」持續發力

台東樂舞團體躍上夏威夷太平洋藝術節　展現原住民文化多元風貌

第64屆全國科展7／22台南登場　黃偉哲邀親子來看科展逛博物館

6月大小壽星齊聚　為台東創世植物人祈福慶生

台東警察志工海濱公園淨灘　清出各類垃圾與資源回收物5大袋

男徒步南迴公路體力透支　大武警關懷補給元氣

布袋警友會攜手生技公司　警察節致贈禮券+排汗衫

獅子鄉公所前往瑞典文物研究　為原住民文物返鄉展覽劃下藍圖

「台灣LV」變身芒果寶盒　黃偉哲：芒果季限定預購

不讓「佔位仔」停到爽　臺灣工藝文化園區停車場要收費了

上海市長將出席雙城論壇？陸委會：現在談誰來都還太早

慶祝警察節桃園表揚66模範警察+協勤民力　張善政：感謝守護治安

王大陸10年前就穿「黃仁勳風」！　嫩照遭柯震東出賣：走很前面

「兩岸互不隸屬」是事實　賴清德：蔡英文、馬英九都提過

58歲方文琳體態驚人！　合體簡沛恩揭「凍齡秘訣」

邊佑錫大5歲親姊真面目瘋傳！優秀身高、五官神複製　韓網：真的像

快訊／沒有游艾喆！　PLG職籃選秀會報名名單出爐

打造台東更佳發展環境　「慢經濟學院」持續發力

65歲文章重遊40年前舊地　展驚人體力：還好平常有練

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

地方熱門新聞

武玄壇發聲明喊告！律師事務所緊急澄清

雲林登豐米蘭商旅　身障及中高齡員工逾7成　

陳明文感恩紀念酒意外爆紅

嘉義民雄馬拉松　第一名送飯店住宿券

台南市推動文化幣逾15萬人次領取使用

關公娶聖母劇情神展開！竟非天后宮分靈

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

反對金門設觀光賽馬場！議員：撕裂情感

針對台綠相關問題疑義台鹽發表5點聲明

台南市北區成功路、成功238巷口車禍5人送醫

14歲少年離家徒步5小時欲找外婆

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到　信眾爭睹

林燕祝爆料先人火化無法融化稀有合金被變賣

端午粽飄香竟有「症候群」　台中醫院：腸胃不適急診增2成

更多熱門

相關新聞

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

今天(8日)為端午連假首日，返鄉及出遊車潮將湧現，公路局也公布預判易塞省道和快速公路等路段，由於端午連假期間國道客運推出85折和平日優惠，昨西部國道運量增加3.2%，東部國道客運增加7.1%。

國道局部路段塞了「1處紫爆」　明天10大地雷路段出爐

國道局部路段塞了「1處紫爆」　明天10大地雷路段出爐

瑞典、奧地利各買12架黑鷹直升機

瑞典、奧地利各買12架黑鷹直升機

瑞典贈烏克蘭425億　含ASC 890預警機

瑞典贈烏克蘭425億　含ASC 890預警機

木乃伊一搬「手臂掉了」　博館出大包

木乃伊一搬「手臂掉了」　博館出大包

關鍵字：

屏東縣獅子鄉文物瑞典返鄉

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

新冠又來！網：比前次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

溪頭園區老翁上完廁所失蹤！今尋獲遺體

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面