國道局部路段塞了「1處紫爆」　明天10大地雷路段出爐

▲國1南下內湖路段車多壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

端午首波返鄉車潮湧現，今(7日)北部和中部多處路段出現塞車，其中國1南下汐止到東湖路段紫爆，時速僅10多公里，預估晚間8時後可望紓解，高公局預判明天國道將有10大易塞路段。

今天為端午節連續假期前1天上班日，高公局表示，西部國道於下午16時後南向車流逐漸增加並有下班車流影響，國道主要車多路段包括國1桃園至中壢南向、東湖至圓山雙向、圓山至內湖雙向、桃園至林口北向，國3新店至土城南向，其餘國道路段大致正常。

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明天(8日)為端午節連續假期首日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明日國道將有10大易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，明天西部國道南向用路人建議5時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，避開塞車尖峰可節省寶貴時間。

明天國道疏導措施包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。