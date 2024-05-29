200多歲木乃伊一搬「手臂掉了」　墨西哥博物館出大包

▲2008年，瓜納華托市立木乃伊博物館（Mummy Museum）展示的木乃伊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥一間博物館進行翻修，工作人員在搬運過程中，卻不慎讓其中一具木乃伊的手臂脫落。聯邦考古機構「考古與歷史國家研究所」（INAH）27日指控，館方不當對待國家遺產，將對翻修工程的規範與程序展開審查。

INAH於27日指控，瓜納華托州（Guanajuato）瓜納華托市立「木乃伊博物館」不當對待一具19世紀木乃伊，在最近的翻修過程中，使其手臂脫落，「這些事件證實，博物館移動藏品的方式是不正確的，不僅沒有採取適當的修正與保護策略，反而造成損壞。」

該機構認為，事件肇因與館員缺乏培訓及相關知識有關，將要求審查博物館翻修工程的規範與程序。而市政府尚未回應媒體置評要求。

涉入爭議的這批木乃伊下葬於1800年代，迄今已有200多年歷史，由於土壤環境乾燥且富含礦物質，無意之間「木乃伊化」。不過，由於後代無法負擔地下墓穴費用，1860年代決定將其挖出，才驚訝發現遺體變成木乃伊，一些死者的頭髮、皮膚及衣服皆保存良好，如今在瓜納華托市立「木乃伊博物館」長期展出。

美聯社指出，這次雙方爭端早有淵源。右翼「國家行動黨」統治的瓜納華托州及市政府認為，木乃伊屬於觀光資源。但墨國聯邦政府由左翼政黨「國家復興運動」控制，INAH身為聯邦機構，認為對「國家遺產」木乃伊具有管轄權，但該所1939年才成立，無法控制早已出土、被地方政府管理的木乃伊，一直對此耿耿於懷。

2023年，INAH專家就曾指出，這批木乃伊進行巡迴展覽，可能對公眾構成健康威脅，因為其中一具木乃伊似乎出現真菌生長的狀況。