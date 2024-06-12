端午粽飄香竟有「症候群」　台中醫院：腸胃不適急診增2成

▲端午連假後就醫患者增加2成，提醒民眾如出現胃痛、上吐下瀉、腸絞痛症狀應立即就醫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

端午飄粽香，連假期間不少人放縱嗑粽，歡樂過後也出現「端午節症候群」。台中醫院門、急診在連假後即湧入腸胃不適 、上吐下瀉，或是血糖飆高身體不適就醫患者，就醫患者比平日增加約2成。新陳代謝科醫師林建良指出，肉粽是糯米類製，口味重油脂高且難消化，有三高的長者或心血管疾病患者都要特別注意。

台中醫院新陳代謝科醫師林建良舉例，端午節期間一名68歲糖尿病長者，原本血糖就因愛吃零食點心控制不穩定，欣逢端午節想著吃兩小顆五穀粽可能比較安全，沒想到隔天飯前血糖就飆到180。

林建良說，傳統粽子加上干貝、鮑魚等大型荷葉粽，熱量可能高達1000卡以上，即使健康五穀粽，熱量依舊高，仍須特別當心。

此外，對於端午節過後很多人家中可能還有很多粽子，林建良醫師建議吃粽子時應該搭配一些助消化的香蕉、高麗菜等蔬果幫助消化，且用餐時可以調整順序，先吃蔬菜讓自己有飽足感後再吃粽子，這樣不但助消化也可降低粽子食用量。

林建良指出，粽子是國民美食，隨時都可以吃到，不要因為過端午節就多吃，建議還是淺嚐感受過節氣氛就好。台中醫院急診室主任徐莉瑋也提到，每年端午節前後，因為腸胃不適就醫民眾都會明顯增加，今年端午連假前後就醫患者也增加2成，提醒民眾如出現胃痛、上吐下瀉、腸絞痛症狀應立即就醫。