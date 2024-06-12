太平媽祖慈護警察創新舉　西螺福興宮頒贈績優警員1萬獎勵金

▲西螺福興宮今日特別致贈「保庇Police」防水托特包捐贈給每一位執勤員警，更首創「太平媽績優員警獎勵金」獲獎者每人一萬元紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

6月15日為一年一度警察節，雲林西螺福興宮為感謝警察同仁長久以來協助宮廟辦理各項活動及西螺地區的治安維護、守護人民的辛勞，每年均捐贈西螺分局警員專屬紀念品，今（12）日特別致贈「保庇Police」防水托特包捐贈給每一位執勤員警，更首創「太平媽績優員警獎勵金」，發揚太平媽祖的關愛與庇護。

西螺警分局分局長閻百川、率副分局李建興與陳智仁、各組組長、隊長、轄內所長及獲獎警員10人，「第三組組長鄭鈞熏、偵查隊隊長張政弘、交通小隊小隊長王聰富、偵查隊小隊長陳建成、林郁庭、汪錦隆、偵查隊偵查佐陳冠傑、警員張成偉、西螺派出所警員林宸瑋、和心派出所警員張皓儒」專程前往福興宮參加祈福團拜，祈求太平媽祖可以慈護西螺地區合境平安、社會安定發展。

▲西螺福興宮首創「太平媽績優員警獎勵金」，發揚太平媽祖的關愛與庇護。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，西螺警分局的主管與轄內所有員警長期對廟方支持，無論是端午關懷、中元贊普做公益、寒冬送暖，或是西螺媽祖遶境大會香、大甲媽祖進香、西螺太平媽祖文化祭都看的到基層員層的辛勤身影，共同傳遞太平媽的大愛，並維護廟會秩序，讓每一場活動都可以順利圓滿的落幕。

楊文鐘指出，今逢警察節，致贈特製的警察專屬防水托特包慰勞，希冀警民一心、風雨無阻守護境內綏靖平安，同時透過太平媽績優員警獎勵金，每人一萬元，感謝確實完成承辦勤務的警察同仁，保障人民的權益，落實人民保母的勤務角色。

▲西螺警分局分局長閻百川、率副分局長李建興與陳智仁、各組組長、隊長、轄內所長及獲獎警員10人專程前往福興宮參加祈福團拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局長閻百川表示，西螺福興宮除了熱心公益之外，於西螺分局勤政工作亦非常支持，在警察局前夕特別致贈分局每位同仁精美實用的背包，非常感謝西螺福興宮特地辦理全國首創的「太平媽祖基優員警獎勵金」，由分局自薦10名優秀的偵查隊員及派出所警員，除了表揚在治安交通為民服務的優良工作表現之外， 更期許所有同仁在來年在日後的工作能更加精進維持良好的治安，在媽祖的庇佑之下工作順利。

▲西螺福興宮今日特別致贈「保庇Police」防水托特包捐贈給西螺警分局每一位執勤員警。（圖／記者蔡佩旻攝）