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收到男友媽手工粽！女喊幸福「卻撞見蟑螂腳」　她崩潰傳照

▲▼端午節,粽子,肉粽。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友無奈表示，男友媽每年端午節都會自己包粽子，今年她也收到幾顆，原本她備感幸福，怎料開動前卻驚見蟑螂腳，嚇得她全身起雞皮疙瘩，並拍照提醒男友；然而，對方得知後不太開心，認為她在嫌棄自家粽子，這讓她有苦說不出，直問「這樣很不禮貌嗎？」

女網友在論壇發文提到，男友媽每年都會自己包粽子，今年她也收到了幾顆，這讓趕期末報告而無法返鄉的她，覺得很幸福，並在端午節這天自己蒸來吃。

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她接著表示，「我習慣先把整顆粽子鋪平在碗裡，這樣散熱得比較快，結果就發現一根很像昆蟲的腳，挑出來仔細看竟是蟑螂的腳，我此生最痛恨、最怕的就是蟑螂，每次看到都會全身雞皮疙瘩，這次我的身體也出現了強烈的抗拒，仔細翻找了一下，沒有其他部位，我便拍照下來傳給男友看，然後訊息寫著『你媽媽包的粽子裡好像有蟑螂腳，怎麼辦』。」

然而，男友收到訊息後不太開心，覺得她在嫌棄他們家的粽子，這讓原PO感到委屈，直言「我真的覺得蠻可怕的，應該要提醒他們一下，我這樣很不禮貌嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「拿去給男友吃看他吃不吃啊，生氣屁喔！事實擺在眼前還想護航？」「有蟑螂還不能嫌棄喔，吃到有蟑螂的店你男友是還會持續去吃是不是？這種不能就事論事的人還要交往？」「好噁」。

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