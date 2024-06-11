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大陸 大陸焦點 特派現場

年增6.3%！端午假期陸國內「1.1億」人次出遊　自駕成年輕人首選

▲▼端午節,龍舟。（圖／CFP）

▲觀賞龍舟賽事成端午假期一大亮點。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國文化旅遊部資料中心測算，今年端午假期，大陸國內旅遊出遊合計1.1億人次，較去年成長6.3%；國內遊客出遊總花費403.5億元（人民幣，下同），較去年成長8.1%。大陸全國文化及旅遊市場整體平穩有序。

據《新華社》報導，假期中，群眾賽龍舟、吃粽子、唱山歌、賞古曲，傳統節慶文化內涵與旅遊發展深度融合。廣東、湖南、浙江、貴州、雲南等地舉辦龍舟競渡。

攜程數據顯示，舉辦疊滘龍船漂移大賽的廣東佛山租車訂單量年增250%；舉辦2024年中國汨羅江龍舟超級聯賽的湖南嶽陽端午節旅遊訂單年增52%；中國桃花潭第十一屆龍舟賽帶動安徽宣城假期旅遊訂單成長32%。

▲上海迪士尼為大陸年輕旅客假期出遊的目的地之一。（圖／CFP）

▲上海迪士尼為大陸年輕旅客假期出遊的目的地之一。（圖／CFP）

各地也紛紛推出特色活動、新型消費場景和惠民措施，將傳統民俗、民俗藝術有機融入博物館、美術館、圖書館、戲劇場、電影院等文化空間，豐富文旅融合新場景。

大批遊客選擇在短程旅遊，城郊親水、採摘、農事體驗、露營等項目受到青睞，文化場館、商業街區成為遊客的主要遊憩空間。國家級夜間文化及旅遊消費集聚區因地制宜舉辦非遺體驗、民俗市集等端午主題特色活動，持續釋放夜間消費活力。

遊客越來越偏好選擇彈性化、個人化的出遊方式，在慢節奏旅行、深入體驗、放鬆休閒中享受生活。雲南、青海、甘肅、內蒙古、貴州等地成為年輕人自駕遊、避暑遊的熱門選擇。

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