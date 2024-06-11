年增6.3%！端午假期陸國內「1.1億」人次出遊　自駕成年輕人首選

一名女網友無奈表示，男友媽每年端午節都會自己包粽子，今年她也收到幾顆，原本她備感幸福，怎料開動前卻驚見蟑螂腳，嚇得她全身起雞皮疙瘩，並拍照提醒男友；然而，對方得知後不太開心，認為她在嫌棄自家粽子，這讓她有苦說不出，直問「這樣很不禮貌嗎？」