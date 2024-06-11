女暴瘦10kg被診斷出2型糖尿病　改變飲食+胰島素有效控制

▲嘉義醫院新陳代謝科李健主任替患者說明。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

50歲葉小姐近日突然消瘦近10公斤，經員工體檢意外發現血糖竟高達283 mg/dl，至嘉義醫院新陳代謝科門診進一步檢查發現醣化血紅素高達11% (正常人小於5.6%)，營養師發現她的飲食狀況平日澱粉類及水果攝取過多，對於影響血糖食物種類不甚清楚，轉介營養衛教改變飲食方式，同時結合糖尿病衛教師鼓勵接受胰島素治療，經過3個月的口服藥和胰島素治療，醣化血紅素降至6.4%，經6個月治療，數值再降至5.8%。

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▲嘉義醫院營養科林資淳主任（糖尿病照護團隊）。（圖／嘉義醫院提供）

嘉義醫院新陳代謝科李健醫師說到，血糖偏高時，身體症狀容易出現頻尿、疲憊想睡、噁心、常常飢餓或口渴、視力模糊，便是坊間常言「糖尿病三多」症狀，吃多、喝多、尿多。葉小姐驚訝的表示，平常只覺疲憊想睡、常口乾而已，並無太大的不舒服而忽略就醫，沒想到竟然被診斷是糖尿病。

▲嘉義醫院新陳代謝科李健主任 。（圖／嘉義醫院提供）

李醫師說到，糖尿病可以透過團隊照護，由醫師、衛教師、營養師共同與病人充分溝通，擬定合適的健康生活型態改造。除透過筆型胰島素控制血糖外，進行個人飲食、運動、危險因子、身高體重測量、生理評估，依葉小姐生活習慣個別性進行衛教，配合血糖機使用監測及記錄，運動的重要性及方式討論、注意事項等。加入門診營養師諮詢，提供個別性、合適飲食衛教，包括：含糖食物分類及份量選擇、糖尿病飲食種類進食順序、醣類食物代換及飲食製備技巧。

▲嘉義醫院營養科林資淳主任（糖尿病照護團隊），含糖食物分類及份量選擇、糖尿病飲食種類進食順序、醣類食物代換及飲食製備技巧。（圖／嘉義醫院提供）

葉小姐說到，剛被醫師診斷為2型糖尿病時，對疾病有許多未知的憂慮，感謝嘉義醫院糖尿病照護醫療團隊的用心，讓她重新擁有健康的生活。葉小姐分享她駕輕就熟控糖技巧，譬如:喜歡水果將自己的含醣食物分類、分配水果份量，依照順序進食，再搭配血醣的監測時機，檢視自己的飲食含糖量，生活上依自己時間分配及興趣，選擇適合自己的運動，言語中，透露著對恢復健康的成就與喜悅。