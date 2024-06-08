國民黨國會議事3策略曝光！　全力拼返「民生」戰場

▲立法院表決國會改革法案。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

經過國會改革修法的大戰役之後，國民黨開始調整議事上的策略。據了解，藍營內部已有些聲音表示，雖然國會改革受到民眾支持，但國民黨支持度卻不升反降，可見立法策略上仍要以爭取主流民意認同才行；因此未來將以黨團優先的法案為主，若屬個別委員提案，不在黨團優先法案的考量內，絕不會強力硬推，所以未來將主打民生法案，務必讓民眾有感。

根據藍營人士指出，這次國會改革相關法條，朝野攻防4天4夜，前後歷經兩週時間，雖然國眾版修正法條是通過了，但國民黨也已遍體鱗傷，也從這次國會改革中學到一課，未來會先以福國利民的法案為優先處理。

從昨日藍委連署要為救國團解套的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案付委看到，國民黨並未甲動，所以遭民進黨團輕而易舉封殺，退回程序委員會，以致引發外界好奇，國民黨是否棄守該案。

▲國會改革亂鬥，朝野立委爆發口角。（圖／記者屠惠剛攝）



據知情人士透露，昨天沒有甲動，一來是議事策略改變，不想動不動就拉高甲動層次，以免造成委員之間彈性疲乏；其次，黨產條例並未放在黨團優先法案中，且黨團沒有正式討論過該案，藍營內部也有不同聲音，認為應該注意社會觀感，因此並不強推；但這樣不代表國民黨不重視，下週二程序委員會中，國民黨仍將按程序提案，至於最終會不會付委，或是付委後會不會排審，也還有很多變數，一位資深藍委表示，過去也有很多法案付委了，但召委並沒有排。

藍營人士強調，國民黨對於未來提的法案，會有三種運作模式，首先，國民黨、民眾黨均有共識的法案將先推，不僅人有表決人數上的優勢，論述方面國、眾兩黨一起，力量也會更集中，例如已經三讀的國會職權法案的修法；第二，民眾黨採保留態度的，國民黨不會硬推，因為真要硬推，國民黨會付出一些代價，這部分可以「花東三案」為例，如今藍營內部傳出三案拆開處理，其中多數藍委認為，「花東快速公路」已經規劃許久了，交通部也已在進行評估報告，而民眾黨主席柯文哲昨（7日）也表示會優先支持花東快，所以國民黨首席副書記長林思銘便提到，將會找學者家針對「花東快速公路建設特別條例草案」，提出看法，讓民眾可以從中了解提案的初衷，才不會被片面的資訊誤導。

至於國民黨與民眾黨完全沒有共識的，國民黨就不會強推，因為硬推一定失敗，最後就是自取其辱。柯文哲已經表明，花東三案中的其他兩案，諸如環島高鐵與國道六號東延有點天馬行空，國民黨智庫也認為在財務、工程、技術、環境上都還有討論空間，所以國民黨人士表示，這兩案緩議的可能性是很大的。

另一名區域立委透露，國民黨這屆成為國會多數黨，每個立委背後都背負著選民的高度期待，包括這次的黨產條例，以及日前爭議較大的停砍公教年金案等，不少支持者都希望國民黨可以協助平反，然而這些爭議性法案集中在一起，就會形成壓力鍋，一旦缺乏細緻討論，強推對國民黨一點好處都沒有。

黨團首席副書記長林思銘也表示，經過國會改革法案推動，國民黨內部認為程序上要再做的更好一點，面對衝突對立也會再調整策略，而這次國會改革案激烈的攻防，確實也讓一些新科立委擔憂，因此這次衝突也是未來借鏡的地方，為了贏取民心，程序上會更完善，做好「中道、理性、務實、穩健」，並做出國民黨自己的風格。

▲國會改革朝野攻防。（圖／記者屠惠剛攝）