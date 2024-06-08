首位響應！王鴻薇嗆倒閣就倒閣「誰怕誰」　柯建銘笑：她知國民黨不敢

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍黨團總召傅崐萁日前嗆聲，若國會改革相關條文覆議案未通過，行政院長卓榮泰應該請辭。卓則提醒可以倒閣、綠委也喊話，歡迎國民黨提倒閣、解散國會。對相關喊話，藍委王鴻薇則嗆「誰怕誰？」對此，民進黨團總召柯建銘今（8日）回應，她知道國民黨不敢倒閣，所以講這種反話講很大聲，「勇敢點，站出來面對民意好嗎？」

藍白版本國會改革修法過程、內容都引起爭議，也爆發數十萬人抗議的「青鳥行動」，活動後續，更有不少民眾醞釀罷免選區藍委，而在行政院對相關條文提出覆議案後，傅崐萁日前嗆聲，若國會改革相關條文覆議案未通過，行政院長卓榮泰應該請辭。卓則提醒可以倒閣、綠營則不斷強調，歡迎在野黨提倒閣，「解散國會讓民意重新檢驗。」

對於綠營喊話「倒閣」，藍營紛紛走避，有藍委緩頰稱這只是講氣話，現在應穩定政局、以民生法案優先；謝龍介則認為，剛選完又要再選，還要花一大筆錢，台灣人民不會接受；羅智強則叫綠營不要鬧，「你們的陽謀誰看不出來？」而作風鷹派的王鴻薇日前受訪時則嗆聲，倒閣就倒閣，「誰怕誰？」她也表示，現在國會改選，民進黨也不見得選比較好。

對於王鴻薇說法，柯建銘酸，王鴻薇不是黨主席，她知道國民黨不敢倒閣，所以講這種反話講很大聲。

而藍營近日將成立宣講團，下鄉宣講反制「青鳥行動」，柯建銘指出，王鴻薇應該是宣導團主要團員，「勇敢點，站出來面對民意好嗎？」偉大的宣導團，請朱立倫領軍，連海外都要宣導。

對於也有藍委黃健豪、林沛祥認為衝突應緩一緩？柯建銘表示，國民黨內部有人這樣說是好事啊！藍委柯志恩也說錢坑法案要經過委員會好好討論。這什麼鬼話，不就是他們強押委員會送出去的，怎麼好好討論？國民黨每個人都在逃亡、變成正義化身，但至少有曙光初現。

柯建銘指出，他們能夠勇於認錯，向台灣人民跟憲法低頭，但覆議案沒有所謂緩一緩，起義來歸就好了，再次呼籲，誠徵第一批有正義感的勇敢台灣人，6個名額而已，請國民黨、民眾黨趕快報名，會成為歷史英雄，這是海景第一排，很多人要起義來歸也可以，讓台灣民主重新站起來。

至於傅崐萁要卓榮泰辭職？柯建銘質疑，傅崐萁有憲政常識嗎？他是不是看不懂憲法增修條文？傅崐萁講的話一點參考價值都沒有，請他看清楚憲法增修條文，還沒修憲前，還有不接受就辭職，現在是覆議、釋憲，沒有辭職問題，最該辭職的是傅崐萁跟黃國昌，辭掉總召職位，這樣台灣社會會急速冷靜下來。

