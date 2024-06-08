藍委嗆綠突襲「救國團條款」　柯建銘傻眼：自己缺席說我們偷襲

▲國民黨立委游顥（左）。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委提案修法不當黨產條例，要為救國團鬆綁、盼挽回16.3億黨產，但國民黨團昨院會中並未動員，民進黨團成功封殺、將全案退回程序委員會；提案的藍委游顥則痛批綠營偷襲，宛如強盜。對此，民進黨團總召柯建銘今（8日）受訪時質疑，游顥忘記現在不是戒嚴時期秘密結社了嗎？現在是院會欸！立法院不是幫派、秘密結社，案子都擺在那裡，院會有直播，「這是總質詢！報告事項每個人都知道，傅崐萁會不懂嗎？他們都有看過，但不敢來啊！」

為護黨產，國民黨立委游顥、馬文君、徐巧芯等37名藍委連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，民進黨團提案退回程序委員會，由於國民黨團並未動員護駕，全案退回、闖關失敗。

對於游顥則痛批綠營偷襲。柯建銘指出，游顥昨天講的話讓自己很驚訝，太容易取得權力的人、毫無憲政知識，不當黨產條例是2016年民進黨團提案，委員會一直打到院會、發言表決通過，是蔡英文當選後第一個最重要轉型正義條例，游顥居然說民進黨偷襲？

柯建銘表示，別說用薪水小偷形容，游顥甚至不敢來面對，居然講這種話，他引火自焚，可能會被列為罷免首要對象，他到底是不是在當立委？立法院不是幫派、秘密結社，院會有直播，這是總質詢耶！

柯建銘指出，報告事項每個人都知道，各黨一定甲動，不敢來當然是心虛、逃竄，這是政治史上重要大逃亡潮，還在那邊嗆，代表國民黨思維如此，一葉落而知秋，請大家睜開眼，這都是國民黨偉大宣講團，游灝也應該加入宣導，他們缺席變成我們偷襲，什麼道理啊？是你們偷跑，如此而已。