反制青鳥飛全台！國民黨6月中辦宣講　首戰從賴清德本命區出發

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國會改革相關法案修法，引發民進黨反彈，更規畫下鄉宣傳「國會擴權」。國民黨立委王鴻薇透露，國民黨也將展開22縣市大型街頭宣講；組發會許宇甄證實此事，並表示，預計6月中旬就將開跑，由地方黨部主辦，再和區域立委、不分區立委搭配宣講，首場地點則選在總統賴清德本命區台南市。

許宇甄表示，立法院通過國會改革法案後，被民進黨不斷的抹黑攻擊，就連行政院覆議案都對立法院滿是挑釁，國民黨將主動出擊，對全國民眾進行國會改革宣講，預計6月中旬將於全台22縣市舉行至少一場大型座談會，由地方黨部主辦，再和區域立委、不分區立委搭配宣講，主要講述國會改革法案內容，針對過去8年的弊案叢生及行政濫權，讓民眾瞭解國會改革的必要性及正當性。

許宇甄指出，立法院歷經四天四夜的表決大戰，才完成中華民國民主史上最重要的國會改革，5月28日是台灣第三波民主改革重要的一大步，讓立法院有權可以監督政府，以達成真正的民主制衡。

許宇甄批評，民進黨於國會改革案立法期間，使出慣性的顢頇與暴力，癱瘓國會，執政黨自己帶頭鬧事，動員群眾包圍國會，在法案審查期間動用暴力手段，攻擊國民黨委員，還軟禁立法院長韓國瑜，民進黨當家還想要用街頭壓力對抗新民意，不願面對國會改革，突顯民進黨害怕國會改革的力量，害怕無法像過去一黨獨大的方式持續包庇弊案與無能，盡其所能阻擋一切陽光法案進入立法院。

許宇甄強調，民調超過5成支持此次國會改革修法，民進黨卻枉顧民意，不肯接受民主改革的進步，行政院更以非事實、混淆視聽的7項理由提出覆議案，說法牽強、扭曲事實，看不到行政院應有的格局，像極了街頭小混混，以民粹語言抹黑國會改革成績，國民黨與多數民意站在一起，他們會下鄉宣講，告訴大家他們的主張，他們會迎難而上，逆風翻盤。

最後，許宇甄呼籲賴清德，請勇敢面對國會改革修法，國會改革的道路只能往回看，不能往回走，請不要為了個人面子而做沒有正當性的事。

