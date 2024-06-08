　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥飛出台北！民進黨614發動全台宣講　以地方包圍立院決戰覆議案

▲▼7萬人包圍立院高空照曝光 青鳥行動。（圖／經濟民主連合提供）

▲青鳥行動號召數萬人包圍立法院，展現強大動員力。（圖／經濟民主連合提供）

記者陳家祥／台北報導

國會改革法案日前三讀後，行政院5日收到立法院送來的條文、6日隨即在院會中通過將提覆議案，朝野攻防戰將進入第二階段。為了延續「青鳥行動」的能量並進一步擴散，民進黨將從6月14日起到7月16日，分兩階段展開為期1個月的「反濫權、護民主」全台宣講行動，藉此在覆議案表決時，對藍白在野勢力施加壓力。

在總統賴清德520正式上任前，國民黨、民眾黨就在立法院開啟國會改革法修法的戰場，審議、表決過程大小爭執與衝突不斷，甚至在議場爆發激烈衝突，造成多名民進黨立委受傷。最終，民進黨陣營難抵在野陣營的人數優勢，國會改革系列法案在5月28日三讀通過。

而不只場內打得激烈，場外也匯聚上萬民眾包圍立法院，表達對擴權修法的不滿。從一開始只在青島東路一處，到後續數次活動擴散至周邊的中山南路、濟南路、忠孝東路等，一度喊出10萬人的「青鳥行動」確實吸引不少人的關注。甚至全台串聯，北中南各地都有規模大小不一的集會，表達反修法訴求。

目前朝野將進入第二階段的攻防，民進黨也出招，強調會全力捍衛攸關執政價值及深化民主的任務，防止藍白繼續黑箱立法，目前除了行政院提出覆議案外，立法院黨團也將透過釋憲，強力阻止國會擴權惡法上路。此次也將從立法院議場擴散到地方基層，展開「反濫權、護民主」全台宣講行動。

新上任的民進黨秘書長林右昌日前便預告，中央黨部已著手規畫下鄉宣講行動，要讓黨公職和幹部、黨員與支持者清楚認知，此事件對民主、國家制度會造成什麼影響和危機。

林右昌說，民進黨也會啟動街頭行動宣講的計畫，目的是希望讓更多民眾瞭解，行政院為何要提起覆議、該法通過後對人民的權利有何損害。因此，希望民眾在選區號召並要求當地立委，在立院行使覆議表決權時能投下同意票，整個法案退回重新討論跟審議，這對國家社會才是真正有利。

據了解，民進黨中央黨部已在日前函文全台各縣市地方黨部，指示配合舉辦「反濫權、護民主」全台宣講行動，從黨籍縣市議員到鄉鎮市民代表、村里長等，全體基層民代總動員，一起辦理說明會及街頭宣講。

根據規劃，各縣市黨部應至少辦理一場說明會，並通知該縣市黨籍縣市議員及鄉鎮市民代表、村里長鼓勵其辦理說明會及街頭宣講。所有活動場次，第一階段為6月14日至6月30日，第二階段為7月1日至7月16日。

若從規劃來看，第一階段6月14日至6月30日與立法院處理覆議案的時間有些許重疊，透過在全台各地紛紛發起群眾運動的方式，頗有「地方包圍中央」意味，要對藍白立委處理覆議案施壓。

黨內人士坦言，目前「青鳥行動」的影響與關注主要仍集中在北部地區，畢竟真的關注政治的人實際上沒有這麼多，對於國會也大多是看熱鬧心態，並不知道真正發生了什麼事。透過全台宣講，可以讓更多民眾了解民進黨的論述以及修法可能帶來的影響。

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲青鳥行動，立法院外抗議人潮。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」
台劇「3大男女神」搭北捷摘口罩！　隔壁民眾滑手機
卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當
黃鶯鶯素顏現身靈堂　擁抱邱瓈寬
180公分帥男約砲戴套！　慘遇「毒玫瑰」下體流膿
機票印一排神秘「SSSS」　旅遊達人曝1類人中獎率高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨國會3策略曝光！　全力拼返「民生」戰場

藍委嗆綠突襲「救國團條款」　柯建銘傻眼：自己缺席說我們偷襲

黃埔百年校慶憶往　國寶大象「林旺」是出身陸官戰象、伴孫立人訓練

青鳥飛出台北！民進黨614發動全台宣講　以地方包圍立院決戰覆議案

首位響應！王鴻薇嗆倒閣就倒閣「誰怕誰」　柯建銘笑：她知國民黨不敢

「覆議當然不是常態」　林濁水曝：若一再失敗肯定是行政院的危機

藍全台宣講「反青鳥」　柯建銘點13人最強卡司：可得政治諾貝爾獎

政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

國民黨國會3策略曝光！　全力拼返「民生」戰場

藍委嗆綠突襲「救國團條款」　柯建銘傻眼：自己缺席說我們偷襲

黃埔百年校慶憶往　國寶大象「林旺」是出身陸官戰象、伴孫立人訓練

青鳥飛出台北！民進黨614發動全台宣講　以地方包圍立院決戰覆議案

首位響應！王鴻薇嗆倒閣就倒閣「誰怕誰」　柯建銘笑：她知國民黨不敢

「覆議當然不是常態」　林濁水曝：若一再失敗肯定是行政院的危機

藍全台宣講「反青鳥」　柯建銘點13人最強卡司：可得政治諾貝爾獎

政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

不只雞蛋會爆炸！超商「2款食品」也不能微波　網驚：長知識

屏東三地門共融生活中心市集　展現營運成果

國民黨國會3策略曝光！　全力拼返「民生」戰場

水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」　連跑外送都被禁

藍委嗆綠突襲「救國團條款」　柯建銘傻眼：自己缺席說我們偷襲

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

英外相卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當

陸女試用期狂被約「潛規則」　拒絕後遭主管「踢出工作群組」

囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

玉山盃／美日球探聚焦！火球男蕭齊等旅外　林維恩相約美國見

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

美官校「清寒台籍生」畢業　媽媽、外婆赴美車禍重傷

綠議員贊成：不去花蓮消費　原因曝光

藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

首位響應！王鴻薇嗆倒閣就倒閣「誰怕誰」　柯建銘笑：講反話很大聲

輝達台灣設廠　議員讚張善政做對1件事

快訊／北捷20多歲男乘客突失控　捷警隊出動壓制出站

ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現　大新竹蓋輕軌支持度破7成

快訊／傳士官長被霸凌「砸籃子、扔冰水桶」　國防部回應了

基泰大直損鄰僅願賠1.2倍受害者不滿　議員籲提高賠償額度

高金素梅嗆卓榮泰：沒證據就指控「我們習近平」

民眾黨「逐條狠批」覆議7理由　轟政院帶頭造謠

蕭美琴捐血撇頭不敢看　還拉熊大兔兔作陪

大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

公務員加班餘數「被吃掉」　卓榮泰允諾改善：立刻請各部會了解

更多熱門

相關新聞

首位響應！王鴻薇嗆倒閣就倒閣「誰怕誰」　柯建銘笑：講反話很大聲

首位響應！王鴻薇嗆倒閣就倒閣「誰怕誰」　柯建銘笑：講反話很大聲

藍黨團總召傅崐萁日前嗆聲，若國會改革相關條文覆議案未通過，行政院長卓榮泰應該請辭。卓則提醒可以倒閣、綠委也喊話，歡迎國民黨提倒閣、解散國會。對相關喊話，藍委紛紛走避，稱這是氣話、政治操作，但藍委王鴻薇則嗆「誰怕誰？」對此，民進黨團總召柯建銘今（8日）回應，她知道國民黨不敢倒閣，所以講這種反話講很大聲，「勇敢點，站出來面對民意好嗎？」

「覆議當然不是常態」　林濁水曝：若一再失敗肯定是行政院的危機

「覆議當然不是常態」　林濁水曝：若一再失敗肯定是行政院的危機

藍全台宣講「反青鳥」　柯建銘點13人最強卡司：可得政治諾貝爾獎

藍全台宣講「反青鳥」　柯建銘點13人最強卡司：可得政治諾貝爾獎

政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

關鍵字：

民進黨行政院立法院覆議案國會改革青鳥行動

讀者迴響

熱門新聞

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面