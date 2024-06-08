青鳥飛出台北！民進黨614發動全台宣講　以地方包圍立院決戰覆議案

▲青鳥行動號召數萬人包圍立法院，展現強大動員力。（圖／經濟民主連合提供）



記者陳家祥／台北報導

國會改革法案日前三讀後，行政院5日收到立法院送來的條文、6日隨即在院會中通過將提覆議案，朝野攻防戰將進入第二階段。為了延續「青鳥行動」的能量並進一步擴散，民進黨將從6月14日起到7月16日，分兩階段展開為期1個月的「反濫權、護民主」全台宣講行動，藉此在覆議案表決時，對藍白在野勢力施加壓力。

在總統賴清德520正式上任前，國民黨、民眾黨就在立法院開啟國會改革法修法的戰場，審議、表決過程大小爭執與衝突不斷，甚至在議場爆發激烈衝突，造成多名民進黨立委受傷。最終，民進黨陣營難抵在野陣營的人數優勢，國會改革系列法案在5月28日三讀通過。

而不只場內打得激烈，場外也匯聚上萬民眾包圍立法院，表達對擴權修法的不滿。從一開始只在青島東路一處，到後續數次活動擴散至周邊的中山南路、濟南路、忠孝東路等，一度喊出10萬人的「青鳥行動」確實吸引不少人的關注。甚至全台串聯，北中南各地都有規模大小不一的集會，表達反修法訴求。

目前朝野將進入第二階段的攻防，民進黨也出招，強調會全力捍衛攸關執政價值及深化民主的任務，防止藍白繼續黑箱立法，目前除了行政院提出覆議案外，立法院黨團也將透過釋憲，強力阻止國會擴權惡法上路。此次也將從立法院議場擴散到地方基層，展開「反濫權、護民主」全台宣講行動。

新上任的民進黨秘書長林右昌日前便預告，中央黨部已著手規畫下鄉宣講行動，要讓黨公職和幹部、黨員與支持者清楚認知，此事件對民主、國家制度會造成什麼影響和危機。

林右昌說，民進黨也會啟動街頭行動宣講的計畫，目的是希望讓更多民眾瞭解，行政院為何要提起覆議、該法通過後對人民的權利有何損害。因此，希望民眾在選區號召並要求當地立委，在立院行使覆議表決權時能投下同意票，整個法案退回重新討論跟審議，這對國家社會才是真正有利。

據了解，民進黨中央黨部已在日前函文全台各縣市地方黨部，指示配合舉辦「反濫權、護民主」全台宣講行動，從黨籍縣市議員到鄉鎮市民代表、村里長等，全體基層民代總動員，一起辦理說明會及街頭宣講。

根據規劃，各縣市黨部應至少辦理一場說明會，並通知該縣市黨籍縣市議員及鄉鎮市民代表、村里長鼓勵其辦理說明會及街頭宣講。所有活動場次，第一階段為6月14日至6月30日，第二階段為7月1日至7月16日。

若從規劃來看，第一階段6月14日至6月30日與立法院處理覆議案的時間有些許重疊，透過在全台各地紛紛發起群眾運動的方式，頗有「地方包圍中央」意味，要對藍白立委處理覆議案施壓。

黨內人士坦言，目前「青鳥行動」的影響與關注主要仍集中在北部地區，畢竟真的關注政治的人實際上沒有這麼多，對於國會也大多是看熱鬧心態，並不知道真正發生了什麼事。透過全台宣講，可以讓更多民眾了解民進黨的論述以及修法可能帶來的影響。

▲青鳥行動，立法院外抗議人潮。（圖／記者湯興漢攝）