「鬼頭刀」進軍台灣高級餐廳！漁業署推廣入菜　門市網購也買得到

▲漁業署與餐廳業者合作，將鬼頭刀入菜，推出魚排料理。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值鬼頭刀漁季，今年漁獲量大增，但往年有8成都外銷至其他國家，在美國高檔餐廳的鬼頭刀魚排料理，經常來自台灣，反觀台灣消費市場並不常見。為推廣鬼頭刀給國人食用，漁業署與10家餐飲業者合作，將鬼頭刀入菜，並在漁會門市、國產海鮮電商平台「買魚去」供應相關產品。

漁業署長張致盛表示，鬼頭刀主要產季是每年4到6月跟10月到12月，年產量約4000多公噸，但有8成都是外銷，主要外銷市場為美國，佔出口量9成，因此在美國西餐廳吃魚排料理，大概5份就有1份是來自台灣的鬼頭刀。

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張致盛指出，鬼頭刀在美國是大眾化的消費魚種，也是餐廳常見的排餐料理，因此過去漁民捕獲的鬼頭刀大多以外銷為主，在台灣多半是做魚鬆、魚丸等加工品，較少做鮮魚料理，但其實鬼頭刀肉質Q彈，除了做魚排外，也可以乾煎、油炸，基於食物里程、魚貨要鮮吃，希望能在國內推廣鬼頭刀鮮魚料理。

國內老牌西餐廳沾美西餐廳，響應漁業署將推廣活動，將鬼頭刀入菜推出魚排料理。沾美餐廳董事長陳登壽表示，以往餐廳供應的魚排都是選用鮭魚和鱈魚，因為漁業署張署長是常客，在他建議下，把鬼頭刀魚排加入菜單，消費者反映相當好，因魚貨加工嚴謹，也相當適合飛機餐使用。

漁業署今舉行記者會宣布與國內10家餐飲業者合作，媒合鬼頭刀主要產區蘇澳區、東港區、新港區與琉球區漁會供應食材，合作餐廳包括沾美藝術庭苑、新竹樂心料理、屏東白日夢居酒屋、貓耳朵貳店等。另在電商平台「買魚去」推出買千送百活動，還可抽餐廳餐券等活動。





▲漁業署舉辦鬼頭刀行銷推廣記者會。（圖／記者楊惠琪攝）