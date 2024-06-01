　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生打工「一堆餐飲業找哪家」　答案超中肯！內行：會調薪

▲住宿餐飲業求才若渴，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為補實該產業人力缺工，積極推介勞工成為住宿餐飲生力軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲女大生首次找打工，卻不知該去哪一家餐飲業。（示意圖／與新聞事件無關／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

畢業季到了，許多準大學生會找打工來賺生活費，而一名妹子打開人力網站，發現餐飲業琳琅滿目，讓她不知從何選擇，因此求問「初次打工建議選哪家？」文章曝光後，有網友中肯回應「兒子首次打工後，最重要心得是同樣183元時薪，找生意比較差的」，內行人則點名麥當勞，原因曝光了。

一名女網友在臉書《匿名公社》表示，目前是大學生的她想找一份打工，餐飲業品牌非常多家，像是「爭鮮、豆府、麥當勞、肯德基、漢來美食（台茂中壢SOGO有分店）、這一鍋、鬍鬚張、路易莎、三商、藏壽司、星期五、三澧（momo壽喜燒）、麻豆子」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上述提到的都是知名企業餐飲業，原PO的履歷不知該丟哪一家，因此想直接求問過來人「初次打工建議選哪家？」

底下網友熱議，「鬍鬚張！打便當、出餐很簡單就上手」、「爭鮮還行啦，就SOP跟著做而已」、「絕對麥當勞，曾經是麥胞的我真心覺得舒服又爽」、「7-11先苦後甜」、「相較下飲料店相比起來會輕鬆一點」、「麥當勞/星期五還有爭鮮，大型連鎖的話福利通常不會少」。

留言串中，有網友中肯建議，「兒子首次打工後，最重要心得是同樣183元時薪，找生意比較差的...」「哪個生意最差去哪個」、「都行，離家近或離學校近的最好」、「我自己以前打工經驗，上班選同事多的，聊個天交個朋友，交通也要離家近，是去打工的，主業還是讀書，別為了多賺一點跑太遠」、「錢多/事少/離家近的那一家」、「如果只是打工當然選生意最差的啊」。

一名神人幫分析，「12年餐飲經驗 + 12年餐科教師經驗，可以清楚告訴你，這些公司都有中央廚房（除了漢來、豆府），所以全部都學不到技術，更學不到配方，別想學到有用的東西，你要做的只是收盤子、打掃、清潔。只能就賺錢角度來選，我會選麥當勞，因為餐期長，排班時間較有彈性且比較不會被砍班，正常餐廳只要到19：00生意未見起色，店長就瘋狂砍工讀生班，而且麥當勞工讀生有升等調薪，其他的你做一百年，一樣是183~190元時薪」。

ET快訊
快訊／黃仁勳成功開出漂亮好球！
快訊／EXID Hani結婚了！「遇到想一起走去下的人」曬頭
快訊／返家遭鐵捲門夾脖子！　12歲男童死亡
快訊／表弟奪FMVP！　雲豹宣布發730萬獎金
巧遇「亮綠色青蛇」！　絕美照片千人驚呼
南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取「這名字」
阿沁私約Faye「遭女方偷錄音」！　公司發聲：考慮提告
孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連發3限動：我沒中邪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玩一趟歐洲「女友爸媽財力驚呆他」　回台趕緊分手！網看傻

抽菸拿生命當賭注！門諾戒菸門診成功率逾半　醫：戒菸永不嫌晚

錢存了半年！買小香包當禮物「媽卻送人」　他心寒：像個笨蛋

女大生打工「一堆餐飲業找哪家」　答案超中肯！內行：會調薪

立委喊老人健保免費！健保署：恐得經常漲保費「年輕人被拔2次毛」

新北市最重視誠實教育　侯友宜：誠實是重要的品格

庫洛魔法使比薩6／4開賣！必勝客搶先曝光聯名內容　再抽巴士之旅

為何現在的男生「不太追求女生？」　網曝真心話：不想主動了

台師大外籍生分享留台工作經驗　中文好還不夠「需求條件曝光」

「光合作用氧氣來源？」國小教甄答案爆爭議　教育局：近半考生答對

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

玩一趟歐洲「女友爸媽財力驚呆他」　回台趕緊分手！網看傻

抽菸拿生命當賭注！門諾戒菸門診成功率逾半　醫：戒菸永不嫌晚

錢存了半年！買小香包當禮物「媽卻送人」　他心寒：像個笨蛋

女大生打工「一堆餐飲業找哪家」　答案超中肯！內行：會調薪

立委喊老人健保免費！健保署：恐得經常漲保費「年輕人被拔2次毛」

新北市最重視誠實教育　侯友宜：誠實是重要的品格

庫洛魔法使比薩6／4開賣！必勝客搶先曝光聯名內容　再抽巴士之旅

為何現在的男生「不太追求女生？」　網曝真心話：不想主動了

台師大外籍生分享留台工作經驗　中文好還不夠「需求條件曝光」

「光合作用氧氣來源？」國小教甄答案爆爭議　教育局：近半考生答對

孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了

玩一趟歐洲「女友爸媽財力驚呆他」　回台趕緊分手！網看傻

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

男繼承近10億元遺產　貪財女友「下毒狠殺」做白工！一切竟是騙局

鯉魚潭競渡龍舟點睛開光！今年45隊1200選手參加　加辦仲夏嘉年華

川普被定罪「川粉怒了」！　競選團隊：一天湧17億台幣捐款

抽菸拿生命當賭注！門諾戒菸門診成功率逾半　醫：戒菸永不嫌晚

揪11歲女童4度開房！渣男害她懷孕墮胎　辯「以為她16歲」被打臉

英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」！　玩笑開過頭被解雇

折合新台幣233.8萬起！Jeep吉普「最新電動休旅車」正式發表

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報　下到入夜

驚見御飯糰1口味！美國友人「逛台灣超商嚇爛」　

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台

北藝大開箱「豪華校長室」學生狂刷要報修反諷

短命颱「馬力斯」快掛了！後援鋒面充沛水氣　3地雨最猛

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」

快訊／08:32台灣東部海域4.9極淺層地震　半個台灣有感

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

週末「鋒面+南海水氣」全台炸雷雨　馬力斯殘餘下週影響台灣

50嵐今漲價！網爽喊「2縣市根本沒差」

更多熱門

相關新聞

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

為迎接今年最後1個連續假期，人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」祭出超殺「買烤雞送炸雞」限定優惠，一次就能吃到經典香草烤雞、酥炸小棒腿，滿足到不行，即日起限時19天開跑，趕快揪同事、朋友一起衝。

AI營養師評麥當勞大餐結果曝　網：快樂滿分

AI營養師評麥當勞大餐結果曝　網：快樂滿分

麥當勞員工揭製作祕辛　網驚：不是冷凍肉！

麥當勞員工揭製作祕辛　網驚：不是冷凍肉！

大學正妹「是國中告白胖妹」　他臉慘腫

大學正妹「是國中告白胖妹」　他臉慘腫

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

關鍵字：

大學打工餐飲業時薪麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

兒患罕病「智商只有2-4歲」！

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面