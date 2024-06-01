女大生打工「一堆餐飲業找哪家」　答案超中肯！內行：會調薪

▲女大生首次找打工，卻不知該去哪一家餐飲業。（示意圖／與新聞事件無關／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

畢業季到了，許多準大學生會找打工來賺生活費，而一名妹子打開人力網站，發現餐飲業琳琅滿目，讓她不知從何選擇，因此求問「初次打工建議選哪家？」文章曝光後，有網友中肯回應「兒子首次打工後，最重要心得是同樣183元時薪，找生意比較差的」，內行人則點名麥當勞，原因曝光了。

一名女網友在臉書《匿名公社》表示，目前是大學生的她想找一份打工，餐飲業品牌非常多家，像是「爭鮮、豆府、麥當勞、肯德基、漢來美食（台茂中壢SOGO有分店）、這一鍋、鬍鬚張、路易莎、三商、藏壽司、星期五、三澧（momo壽喜燒）、麻豆子」等。

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上述提到的都是知名企業餐飲業，原PO的履歷不知該丟哪一家，因此想直接求問過來人「初次打工建議選哪家？」

底下網友熱議，「鬍鬚張！打便當、出餐很簡單就上手」、「爭鮮還行啦，就SOP跟著做而已」、「絕對麥當勞，曾經是麥胞的我真心覺得舒服又爽」、「7-11先苦後甜」、「相較下飲料店相比起來會輕鬆一點」、「麥當勞/星期五還有爭鮮，大型連鎖的話福利通常不會少」。

留言串中，有網友中肯建議，「兒子首次打工後，最重要心得是同樣183元時薪，找生意比較差的...」「哪個生意最差去哪個」、「都行，離家近或離學校近的最好」、「我自己以前打工經驗，上班選同事多的，聊個天交個朋友，交通也要離家近，是去打工的，主業還是讀書，別為了多賺一點跑太遠」、「錢多/事少/離家近的那一家」、「如果只是打工當然選生意最差的啊」。

一名神人幫分析，「12年餐飲經驗 + 12年餐科教師經驗，可以清楚告訴你，這些公司都有中央廚房（除了漢來、豆府），所以全部都學不到技術，更學不到配方，別想學到有用的東西，你要做的只是收盤子、打掃、清潔。只能就賺錢角度來選，我會選麥當勞，因為餐期長，排班時間較有彈性且比較不會被砍班，正常餐廳只要到19：00生意未見起色，店長就瘋狂砍工讀生班，而且麥當勞工讀生有升等調薪，其他的你做一百年，一樣是183~190元時薪」。