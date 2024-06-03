黑鮪漁季進入尾聲「魚價回穩」　漁業署籲端午連假到產地鮮吃　

▲農業部今舉行黑鮪魚行銷記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

黑鮪魚進入漁汛期，日前因漁獲大豐收、到貨量集中，導致價格開高走低，一度跌至每公斤均價125元，隨著產季進入尾聲，魚價已回升。因應端午連假將至，農業部今（3日）舉行黑鮪魚行銷推廣記者會，呼籲民眾利用假期到黑鮪魚主要產地蘇澳、台東、屏東等地吃當令黑鮪魚，或透過網購宅配豐富佳節菜色。

漁業署長張致盛表示，黑鮪魚的市場拍賣價因魚品的鮮度、品質而有差異，同一天拍賣價可能有不到200元的，也有680元的高價。而從今年4月產季以來到6月，平均每公斤拍賣價格為339元，跟去年相較還成長2%左右，通常4月漁季剛開始價格最高，之後到了盛產期，如前兩周捕獲量稍大，價格會稍微走低，但目前漸漸進入漁季尾聲，隨著捕獲量少，魚價又會慢慢回升，

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張致盛指出，截至今天為止，國內黑鮪魚捕獲量累計6288尾，總重量是1360公噸，今年國際漁業組織給台灣的配額是1965公噸，漁業署會嚴密監控捕獲量，目前高峰期已過，對於整體撈捕量與價格審慎樂觀。





▲黑鮪魚價格回穩。（圖／記者楊惠琪攝）

農業部次長黃昭欽表示，鮪魚的 DHA、EPA 含量為魚類之冠，具有高蛋白、低脂肪、低熱量的特色，是優質的蛋白質來源，端午連假即將到來，建議民眾可到屏東東港及小琉球、台東新港或宜蘭蘇澳等黑鮪魚三大產地一遊，品嚐最當季的新鮮美味，或到農漁會超市等實體通路，或漁會網路商城購買黑鮪魚商品。

此外，有網友在PTT八卦板發文指出，有YouTuber拍片分享到東港魚市場標黑鮪魚且現場分切，但現場分切環境惡劣，直接在地上分切，切下魚肉就丟在地上，甚至用腳踢。

對此，張致盛回應，過去一直在拍賣市場推廣「魚貨不落地」，因為黑鮪魚體型較大，重達二、三百公斤，通常在地上分切時會以木板當墊子，不會直接接觸地面，確保食品安全與衛生，影片中的直播主沒有依照標準作業流程，這部分也會加強跟各縣市政府與區漁會宣導，提醒承銷人必須符合相關作業規定。