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黑鮪魚1片10元！台北也吃得到　業者：比吳郭魚還便宜

▲黑鮪魚跌價，在台北也吃得到每片10元的黑鮪魚生魚片。（圖／今日魚市提供）

▲黑鮪魚跌價，在台北也吃得到每片10元的黑鮪魚生魚片。（圖／今日魚市提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值黑鮪魚產季，今年因漁獲大豐收、到貨量集中，導致價格崩盤，每公斤均價跌至125元，不只產地價格大跌，連台北都會區也吃得到平價黑鮪魚生魚片。位於台北市中正區的一間水產行，連日大排長龍，一盒約50片裝的黑鮪魚生魚片，去年一盒要價3000元，現在只賣580元，2盒還特價1000元，業者甚至喊出：「比吳郭魚還便宜」。

位於台北市八德路一段的「今日魚市」水產餐廳，連日大排長龍，負責人沈子豪親自到屏東東港競標黑鮪魚，從產地直送北上，省去中間盤商成本，去年一盒500公克、約50片生魚片要價3000元，今年每盒只賣580元，而且2盒特價1000元，等於1片黑鮪魚生魚片只要10元。

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沈子豪說，近期因為黑鮪魚產量大增，生食級的拍賣價降至三百多元，決定直接到產地競標，讓消費者不用跑到產地就可以吃到平價黑鮪魚，平均1片黑鮪魚生魚片只要10元，「從來沒有賣過這麼便宜的黑鮪魚，甚至比吳郭魚還便宜。」預計會持續供應到6月底產季尾聲。

為了防止黑鮪魚價持續崩盤，漁業署今緊急開會研商對策，宣布將加強行銷推廣、調度凍儲設備及鼓勵加工等措施，盡快穩定魚價。漁業署表示，每年4至6月為太平洋黑鮪魚汛期，今年我國配額為1965公噸，截至5月27日止漁獲量為1028公噸，漁業署除了持續監控捕撈量不超過配額外，也鼓勵消費者多吃正當令的黑鮪魚，確保漁民收入。

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黑鮪魚價崩！「1片10元」台北也吃得到

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