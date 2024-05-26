　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／黑鮪魚價大崩盤！每公斤從3000跌破200元　漁業署2措施護盤

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲今年黑鮪魚大豐收，近期傳出魚價崩盤，漁業署急護盤。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

屏東黑鮪魚季從4月下旬開始，今年第一鮪拍賣價格，從每公斤3000元起標，最後以1公斤1萬300元拍出，拍賣總價逾310萬元，創下歷史新高。但才1個多月，近期因漁獲量大增，價格大崩盤，每公斤跌破200元，海鮮餐廳1盤20片的黑鮪魚生魚片只要200元，讓漁業署急忙護盤。

近期在各地漁會傳出黑鮪魚大崩盤消息，各地魚市拍賣價格屢創新低，甚至傳出活魚每公斤拍賣價不到200元，死魚甚至每公斤只要70、80元，1整尾黑鮪魚甚至喊價只要1萬元，讓漁民苦不堪言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，今年黑鮪魚漁獲量大增，加上這兩天受颱風外圍影響，大量漁船進港，數量集中，不免影響價格，但黑鮪魚鮮度價差很大，目前每公斤平均價格150至300元都有，平均1尾200多公斤，還是要價4萬元以上，蘇澳區漁會已前往東港收購上百尾，以維持價格穩定。

▲黑鮪魚價格崩盤，海產店特價銷售中 。（圖／武正水產提供）

▲黑鮪魚價格崩盤，海產店特價銷售中 。（圖／武正水產提供）

雲林縣武正水產行老闆江章見指出，今年黑鮪魚大豐收，尤其最近每天幾乎都有逾300尾進港，漁獲量是往年的3倍，上個月每公斤價格還要破千，隨著產量增加，價格直直落，以店內供應的黑鮪魚生魚片來說，現在1盤10片只要200元，價格是去年的3分之1，喜歡吃黑鮪魚生魚片的消費者，現在品嚐正是時候。

漁業署長張致盛表示，近年來因黑鮪魚資源恢復，漁獲量有增加趨勢，尤其5月開始產量多，價格就會變得更親民，對消費者也是福音，近期包括東港、南方澳、新港漁會的漁獲量都大增，為了保障漁民收入，漁業署已商請各區漁會收購凍存，避免拍賣價格再下降，此外，也將加強行銷力道，鼓勵通路和加工業者大量採購，同時也呼籲消費者多消費，支持本地漁民。

ET快訊
快訊／廖老大車隊衝毀農田　比賽再爆意外1死1傷
「食道癌、口腔癌」常找同一人！醫示警「5大共同危險因子」
性侵猥褻2女童！　30歲師圖書館下手
印度遊樂場大火28死！9孩童喪命　屍體焦黑難辨認
獨／黑鮪魚價大崩盤！　漁業署緊急護盤
獨／民進黨中央人事悄搬風　異動職務11個

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

半夜衝立法院　未婚妻「怒換門鎖」：不用回家了！聽1句話秒龜縮

妹子愛「玉鐲」百搭又氣質！她曝血淚經驗勸世：小心隱形凶器

迎接鳳凰花季　台南山上花園水道博物館處處花傘令人驚豔

獨／黑鮪魚價大崩盤！每公斤從3000跌破200元　漁業署2措施護盤

「觀宏專案」遭疑專案簽證變漏洞　觀光署：已加強控管降低脫團率

五月天瑪莎脫口「台灣區」！律師曝16年前節目片段：很訝異

沒錢讀高中！隔代教養少年痛訴「養不起就別生我」：討厭爸媽

月薪上看48k！　林業署嘉義分署招募11名「森林護管員」

「艾維尼」6年前就出現！氣象署曝颱風冷知識　最慘被永久除名

吃飯遇屁孩狂尖叫　他起身「做1舉動」家長立刻帶離開！全場讚爆

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

半夜衝立法院　未婚妻「怒換門鎖」：不用回家了！聽1句話秒龜縮

妹子愛「玉鐲」百搭又氣質！她曝血淚經驗勸世：小心隱形凶器

迎接鳳凰花季　台南山上花園水道博物館處處花傘令人驚豔

獨／黑鮪魚價大崩盤！每公斤從3000跌破200元　漁業署2措施護盤

「觀宏專案」遭疑專案簽證變漏洞　觀光署：已加強控管降低脫團率

五月天瑪莎脫口「台灣區」！律師曝16年前節目片段：很訝異

沒錢讀高中！隔代教養少年痛訴「養不起就別生我」：討厭爸媽

月薪上看48k！　林業署嘉義分署招募11名「森林護管員」

「艾維尼」6年前就出現！氣象署曝颱風冷知識　最慘被永久除名

吃飯遇屁孩狂尖叫　他起身「做1舉動」家長立刻帶離開！全場讚爆

房東偷拍女留學生洗澡！　被抓包狂威脅：最好假裝什麼都沒發生

黃山飛來石遭雷擊　傳出多名遊客受傷

(G)I-DLE化妝師親授「快速敷衍妝」　10分鐘畫完放大眼型、底妝更乾淨

台藝人紛表態統一！凌濤轟賴清德「只會體諒」　無法具體解決

快訊／車停多日未動！男子陳屍台中監獄附近車內　警封鎖調查中

快訊／廖老大車隊衝毀農田…關山拉力賽再傳意外！自撞1死1傷

民進黨昔提「聽證調查」為什麼？　柯建銘親揭30年釋憲因果

半夜衝立法院　未婚妻「怒換門鎖」：不用回家了！聽1句話秒龜縮

9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

妹子愛「玉鐲」百搭又氣質！她曝血淚經驗勸世：小心隱形凶器

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

台大首位「校學士」畢業！狂拿170學分跨理工學院　證書將入校史館

隔壁桌小孩狂尖叫　他起身「做1舉動」！全場讚爆

德國科學家推「8杯水減重法」月減5KG

五月天阿信喊「我們中國人」　萬名粉絲怒湧FB

12生肖愛情正緣年齡大公開！塔羅牌老師揭密

「艾維尼」生成延今夜或明晨　下周2鋒面夾擊「雨襲6天」

不喝酒也沒肝炎！他就診才知肝臟長腫瘤

「艾維尼」颱風生成！最新路徑出爐　氣象署曝對台影響

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

她上車後「1行為」踩中地雷！男友馬上停車

更多熱門

相關新聞

恆春小吃部敬酒衝突！從包廂打到街頭

恆春小吃部敬酒衝突！從包廂打到街頭

恆春鎮恆西路段一家小吃部25日晚傳出敬酒引發衝突事件，雙方從店內包廂打到街頭，其中廖姓男子還衝入店內廚房拿到菜刀，砍傷官姓男子，再持磚塊砸傷林姓男子，恆春警方獲悉，迅速將廖男等人逮獲，依法送辦。

即／屏東吃麵變打群架！多人鬥毆2掛彩送醫

即／屏東吃麵變打群架！多人鬥毆2掛彩送醫

超商打傷店員客人！男判無罪原因曝

超商打傷店員客人！男判無罪原因曝

北台灣新案開價「不震撼」　台北市最貴案單價倒退100萬

北台灣新案開價「不震撼」　台北市最貴案單價倒退100萬

搶房搶瘋了？台中預售屋開案「1hr封盤趕人」

搶房搶瘋了？台中預售屋開案「1hr封盤趕人」

關鍵字：

黑鮪魚屏東漁業署價格漁獲量

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面