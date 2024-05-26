獨／黑鮪魚價大崩盤！每公斤從3000跌破200元　漁業署2措施護盤

▲今年黑鮪魚大豐收，近期傳出魚價崩盤，漁業署急護盤。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

屏東黑鮪魚季從4月下旬開始，今年第一鮪拍賣價格，從每公斤3000元起標，最後以1公斤1萬300元拍出，拍賣總價逾310萬元，創下歷史新高。但才1個多月，近期因漁獲量大增，價格大崩盤，每公斤跌破200元，海鮮餐廳1盤20片的黑鮪魚生魚片只要200元，讓漁業署急忙護盤。

近期在各地漁會傳出黑鮪魚大崩盤消息，各地魚市拍賣價格屢創新低，甚至傳出活魚每公斤拍賣價不到200元，死魚甚至每公斤只要70、80元，1整尾黑鮪魚甚至喊價只要1萬元，讓漁民苦不堪言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，今年黑鮪魚漁獲量大增，加上這兩天受颱風外圍影響，大量漁船進港，數量集中，不免影響價格，但黑鮪魚鮮度價差很大，目前每公斤平均價格150至300元都有，平均1尾200多公斤，還是要價4萬元以上，蘇澳區漁會已前往東港收購上百尾，以維持價格穩定。





▲黑鮪魚價格崩盤，海產店特價銷售中 。（圖／武正水產提供）

雲林縣武正水產行老闆江章見指出，今年黑鮪魚大豐收，尤其最近每天幾乎都有逾300尾進港，漁獲量是往年的3倍，上個月每公斤價格還要破千，隨著產量增加，價格直直落，以店內供應的黑鮪魚生魚片來說，現在1盤10片只要200元，價格是去年的3分之1，喜歡吃黑鮪魚生魚片的消費者，現在品嚐正是時候。

漁業署長張致盛表示，近年來因黑鮪魚資源恢復，漁獲量有增加趨勢，尤其5月開始產量多，價格就會變得更親民，對消費者也是福音，近期包括東港、南方澳、新港漁會的漁獲量都大增，為了保障漁民收入，漁業署已商請各區漁會收購凍存，避免拍賣價格再下降，此外，也將加強行銷力道，鼓勵通路和加工業者大量採購，同時也呼籲消費者多消費，支持本地漁民。