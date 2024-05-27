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漁會澄清：黑鮪魚每公斤均價389元　漁業署再提3措施護盤

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲黑鮪魚價格崩盤，漁業署今緊急開會研商。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值台灣黑鮪魚季，今年因黑鮪魚資源恢復，漁民大豐收，近期單日都創下超過300尾的大量，但也導致價格崩盤，甚至傳出每公斤只要70元的成交價。漁業署今（27日）緊急開會研商對策，漁會代表澄清每公斤70元是不適合生食等級的魚肉，並非市場行情價，今年累積均價仍維持每公斤389元。漁業署也宣布，將加強行銷推廣、凍儲及加工等措施穩定魚價。

漁業署今召開黑鮪魚行銷推廣會議，邀集黑鮪魚主要產區東港區漁會總幹事鄭鈺宸、蘇澳區漁會總幹事陳春生、新港區漁會總幹事陳俊銘，以及全國漁會總幹事林啟滄與會。

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漁會代表在會議中澄清，外傳每公斤70元的黑鮪魚，僅是單一個案，是不適合拿來當生魚片食用的產品，不能代表整體市場行情價，今年累計均價仍維持每公斤389元。

漁業署表示，考量以往黑鮪銷售以生魚片居多，加工凍儲處理與一般魚貨不同，為因應近日捕獲量增加情況，今在會議中決議，由漁業署協助相關區漁會辦理國內行銷推廣、凍儲及加工等措施，以穩定魚價幫助漁民。

農業部長陳駿季今受訪時回應，因為黑鮪魚漁場資源豐富，漁民漁獲量高，但平均成交價格仍維持往年水準，這幾天因為漁獲進港集中，數量較多導致價格波動，由於黑鮪魚凍存系統較嚴格，必須控制在零下50度，農業部已積極協調漁港周邊的業者，提供冷凍倉儲凍存漁獲，價格應可逐步穩定。
 

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關鍵字：

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