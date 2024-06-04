薇閣高中5人錄取台大醫　他無懼疫情當病房志工：盼成為溫暖醫生

▲薇閣高中共有12名學生錄取台大和陽明交大醫學系。（圖／薇閣高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學個人申請陸續放榜，台北市私立薇閣高中有5人錄取台大醫學系、7人錄取陽明交大醫學系，總計37人錄取醫學、牙醫、中醫系。學生施侑辰曾在疫情期間，無懼病毒風險，到台大醫院泌尿科病房擔任志工，為病患鋪床、量體溫，如今錄取台大醫學系，他也期許自己能成為一名溫暖的醫生。

擔任班聯會主席、連任3年班長的施侑辰，不僅學業成績好，還是出了名的熱心，曾榮獲校內最高榮譽「善行獎」與台北市優良學生代表。在疫情期間，因為醫院欠缺志工人手，施侑辰無懼病毒風險，擔任台大醫院泌尿科病房志工，為病患鋪床、消毒雙手、量體溫等。

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施侑辰說，在陪伴年長的病患中，體會到醫護人員每一個細微的動作及溫暖的笑容，都能溫暖病患的心，期許自己能成為一個服務與研究兼具的溫暖醫生。

學測6科拿下90級滿級分的杜庭宜，是薇閣首位「超級女狀元」，如願錄取台大醫學系，曾在科展屢獲大獎肯定，也熱衷社會服務，曾參加線上教學志工計畫，也曾在長庚醫院陪伴住院兒童，未來想成為能耐心傾聽病患的好醫師。

杜庭宜表示，學習沒有捷徑，認真做好每一件事就能累積自己的實力，雖然是自然組數學資優班學生，更要關注社會議題，提升人文及公民素養，因為一位優秀的好醫師不僅要醫病，更要能醫心，期許自己未來能盡己之力回饋社會。

同時錄取台大醫學系、北醫醫學系的李旻軒，未來想成為需高度專注及有挑戰性的外科醫師，他說，曾參加線上志工服務計畫，從幫助偏鄉孩童的英文能力中，發現偏鄉不僅教育資源不足，一些中低收入戶及過動兒童家庭，更缺乏良好的早期療育，希望未來能喚起更多人投入偏鄉醫療工作。

錄取台大醫學系的余寬騏，父母都是醫生，他也希望像父母一樣從醫救人，經常利用課業時間，到鄰近的醫院投入志工服務，關懷身心障礙者並引導病患，以成為一名具有研究精神與醫德醫術兼備的醫生為目標。

校方表示，今年台大醫學系及陽明交大醫學系第二階段甄試時間撞期，學生只能擇一報考，兩校醫學系都是學生的第一志願；今年個人申請共90人次正取台大各頂尖科系，另有備取學生等待6月13日統一分發。