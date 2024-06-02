連日大雨澆不熄台南做工行善志工熱忱　弱勢房屋修繕完成第261戶

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓台南市長黃偉哲建立的「希望家園」更美好，2日勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕，讓弱勢戶能盡快擁有安心居住的生活環境，心情不隨近日陰雨感到抑鬱煩憂。

居住在仁德區58歲謝先生為低收入戶，未婚，目前與母親同住，領有中度身心障礙證明(第1類及第7類)行動不便，每月僅靠政府補助維生，房屋老舊且多處損壞，屋頂因嚴重破損，只能以帆布覆蓋遮風擋雨，因經濟能力有限而無法整修。

勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，泥水、電子機械加工、鋁製品、電氣工會志工已協助完成舊屋頂屋瓦及天花板拆除、安裝鐵厝鋼板、更換鋁門窗、水電配線配管、浴室牆壁及地坪貼磁磚，今日電氣工會志工進行燈具與衛浴安裝施工，台南市產業總工會宋照濱理事長送來美味午餐及解渴飲品慰勞志工，大讚志工的善行義舉。

今日修繕的另一戶位於六甲區，案主為84歲黃老先生，中風需人照顧，80歲的妻子身體狀況亦不佳，兩老目前由兒子照料生活起居，兒子雙腳無法久站，在照顧父母時常要忍受腳部腫脹疼痛，全家仰賴父母的老農津貼過生活，經濟拮据無法自行修繕房屋，勉強居住在年久失修的破屋。勞工局「做工行善團」的泥水、鋁製品、電氣、木工已協助拆除天花板、換玻璃及紗窗、配置電線及安裝電燈、安裝天花板，今日油漆工會志工將牆壁粉刷美化後終於完工，吳通龍議員服務處團隊也帶來飲品慰勞志工。

今日參與修繕的家庭志工有電氣工會夫妻檔謝明泰及李淑玲、父子檔蘇竣明及蘇揚智；油漆工會夫妻檔薛志強及李美瑩、郭彥廷及郭莊素珠、邱重欽及吳鳳娥、姊弟檔李美芬、李美瑩及李建達，勞工志願服務協會夫妻檔李俊平、陳美華，家人一起出來替弱勢修屋，讓修繕服務更有家的感覺。

王鑫基局長表示，感謝修繕志工夥伴各自貢獻專長免費替弱勢修屋，本週5/29官田區修繕案完工，今日六甲區為第261戶完工，另電子機械加工工會亦於5/30、5/31協助關廟區修繕案安裝屋頂鐵厝鋼板，5/31勞工局及修繕團隊至學甲區及柳營區進行2戶會勘，即使修繕案持續增加，每個禮拜都有工程，志工們仍不願停下腳步，只願能盡自身力量協助弱勢安居，服務熱忱令人敬佩。