　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

連日大雨澆不熄台南做工行善志工熱忱　弱勢房屋修繕完成第261戶

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓台南市長黃偉哲建立的「希望家園」更美好，2日勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕，讓弱勢戶能盡快擁有安心居住的生活環境，心情不隨近日陰雨感到抑鬱煩憂。

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住在仁德區58歲謝先生為低收入戶，未婚，目前與母親同住，領有中度身心障礙證明(第1類及第7類)行動不便，每月僅靠政府補助維生，房屋老舊且多處損壞，屋頂因嚴重破損，只能以帆布覆蓋遮風擋雨，因經濟能力有限而無法整修。

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，泥水、電子機械加工、鋁製品、電氣工會志工已協助完成舊屋頂屋瓦及天花板拆除、安裝鐵厝鋼板、更換鋁門窗、水電配線配管、浴室牆壁及地坪貼磁磚，今日電氣工會志工進行燈具與衛浴安裝施工，台南市產業總工會宋照濱理事長送來美味午餐及解渴飲品慰勞志工，大讚志工的善行義舉。

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日修繕的另一戶位於六甲區，案主為84歲黃老先生，中風需人照顧，80歲的妻子身體狀況亦不佳，兩老目前由兒子照料生活起居，兒子雙腳無法久站，在照顧父母時常要忍受腳部腫脹疼痛，全家仰賴父母的老農津貼過生活，經濟拮据無法自行修繕房屋，勉強居住在年久失修的破屋。勞工局「做工行善團」的泥水、鋁製品、電氣、木工已協助拆除天花板、換玻璃及紗窗、配置電線及安裝電燈、安裝天花板，今日油漆工會志工將牆壁粉刷美化後終於完工，吳通龍議員服務處團隊也帶來飲品慰勞志工。

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日參與修繕的家庭志工有電氣工會夫妻檔謝明泰及李淑玲、父子檔蘇竣明及蘇揚智；油漆工會夫妻檔薛志強及李美瑩、郭彥廷及郭莊素珠、邱重欽及吳鳳娥、姊弟檔李美芬、李美瑩及李建達，勞工志願服務協會夫妻檔李俊平、陳美華，家人一起出來替弱勢修屋，讓修繕服務更有家的感覺。

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，感謝修繕志工夥伴各自貢獻專長免費替弱勢修屋，本週5/29官田區修繕案完工，今日六甲區為第261戶完工，另電子機械加工工會亦於5/30、5/31協助關廟區修繕案安裝屋頂鐵厝鋼板，5/31勞工局及修繕團隊至學甲區及柳營區進行2戶會勘，即使修繕案持續增加，每個禮拜都有工程，志工們仍不願停下腳步，只願能盡自身力量協助弱勢安居，服務熱忱令人敬佩。

▲台南市勞工局「做工行善團」兵分兩路，由電氣及油漆工會志工分別前往仁德區及六甲區協助弱勢戶房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
小六男童遭鐵捲門夾脖亡　校長不捨：畢典留位置給他
快訊／雷雨區往南移！最新警戒區出爐
快訊／東京迪士尼停電！多設施停擺　遊客疏散
孫安佐IG發聲喊告！　PO照激喊：我們法院見
黃仁勳18：00演講　台大體育館湧現排隊人潮
陳零九去招待所「友人持毒遭逮」　公司緊急回應了
父母救子溺斃！10年後么子考上國防大學：爸媽為我驕傲吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

「營養童樂繪」頒獎與作品成果展登場　120位學童分享榮耀

台東響應世界無菸日！饒慶鈴：營造無菸環境保護健康

接軌國際屏東推英語導覽志工培訓　民眾響應熱烈增開1班

草屯警分局周末前夜擴大臨檢　掃蕩酒駕打詐

連日大雨澆不熄台南做工行善志工熱忱　弱勢房屋修繕完成第261戶

暢談台南棒球夢！　黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆　南警拘提2惡煞到案

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」! 捷運共站公園廊帶提升市民生活品質

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

「營養童樂繪」頒獎與作品成果展登場　120位學童分享榮耀

台東響應世界無菸日！饒慶鈴：營造無菸環境保護健康

接軌國際屏東推英語導覽志工培訓　民眾響應熱烈增開1班

草屯警分局周末前夜擴大臨檢　掃蕩酒駕打詐

連日大雨澆不熄台南做工行善志工熱忱　弱勢房屋修繕完成第261戶

暢談台南棒球夢！　黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆　南警拘提2惡煞到案

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」! 捷運共站公園廊帶提升市民生活品質

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

彰化芬園寶藏寺352年首見「立筊」！地震也搖不倒　廟方認好預兆

經費逾百億元！　空軍20架C-130運輸機全面升級

陸假道士性侵2留守女童　害人懷孕「重判8年」被質疑太輕

房東來修理東西「要準備食物招待？」　大票搖頭：太超過了

振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

最後變雜物堆...他好奇「餐桌是必需品嗎？」　網點頭：吃飯不會累

台東婦清晨出門整天失聯　家屬急報警...6公里外堤岸旁尋獲

克迪初登板對樂天　象魔力最快下周首場實戰

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／雷雨區往南移！最新警戒區出爐

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

地方熱門新聞

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」 買就送限量品

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

台北國際觀光博覽桃園館　優惠好禮等你來

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」

機車騎士跌落大排生命垂危南警聞聲救人解危

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：兩岸不應互相對立

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

西拉雅名制、族名、名譜調查台南積極研擬爭取

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆2惡煞到案

更多熱門

相關新聞

黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

台南市長黃偉哲於2日下午與日本職棒軟銀鷹會長、同時也是台南市榮譽市民的王貞治會長相見歡，黃偉哲市長特別將台南400紀念棒球、印有日本櫻花與台南市徽的噴印蘭花致贈給王貞治會長，而王會長也特別對台南400寄予祝福。

即／台南2層樓民宅起火！家具變灰燼

即／台南2層樓民宅起火！家具變灰燼

西拉雅名制、族名、名譜調查台南積極研擬爭取

西拉雅名制、族名、名譜調查台南積極研擬爭取

黃偉哲為台南農特產銷日再下一城

黃偉哲為台南農特產銷日再下一城

台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

關鍵字：

台南做工行善志工熱忱弱勢房屋修繕

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面