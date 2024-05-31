中捷高中生明出院　「盾牌+棍」未被採用...父提「愛心爸爸」構想

記者許權毅／台中報導

台中捷運21日隨機砍人案時隔多日，今（31）日先是長髮哥許瑞顯出院，呂姓高中生明天也將出院。呂父先前曾利用自身專業，捐贈自己設計的盾牌、安全棍，希望能放到每節中捷車廂上，中捷則以每座車站都已配置防禦棍棒、盾牌、防身噴劑婉拒。呂父今天則提出類似校園「愛心爸爸」、「愛心媽媽」的新想法。

▲中捷砍人案，呂姓高中生爸爸曾提出設計盾牌跟安全棍的概念 。（圖／記者白珈陽攝）



▲呂姓高中生父親先前曾設計過盾牌、安全棍，目前可能因為安全問題無法被採用。（圖／呂姓高中生父親提供）



呂父今日透過文字表示，曾經問過警方，若是發生事件，最快要多久會到？警方回應最快為8至10分鐘，但是這次事件，短短2分鐘就造成這樣的傷害，如果沒有英雄們跳出來，恐怕會更嚴重。因此，原本設計師希望把防禦物品掛在車廂牆壁，並跟警報器做串聯，只要被拿起就會發報，增加報案速度同時，也讓車上民眾有物品可防禦抵抗。

不過呂父說，目前「是安全上的考量可能不太適合」。若要解決安全問題，自己聯想到若是能仿效校園的「愛心爸爸、愛心媽媽」制度，找來軍警退休的人或是健身相關行業，提出一些誘因，像是減免或是折扣，讓喜愛運動健身的人，利用愛心工作隊的時間，幫忙照顧捷運上的民眾，並且拿著我們捐贈提供的盾牌跟安全棍，讓他有一個基本的安全工具，能保護搭乘者。

▲呂姓高中生預計明天出院 。（圖／記者許權毅翻攝）



呂父表示，希望市府、市長盧秀燕能夠幫忙，畢竟捷運最大客源是學生，家長如果不放心，捷運要賺錢的機率也會降低，一定要讓學生能坐得安全，希望這件事情不是「重重拿起，輕輕放下」，不是風頭過了就沒有事了，要成為一個安全網。