中捷血案他最先被砍　呂姓高中生好人緣...住院上百同學探視

▲呂姓高中生今天出院，呂父透露，兒子預計下個學期才會回學校上課，但住院期間有100個同學來探視，「人緣還不錯」。（圖／呂父提供）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

日前發生在台中捷運的隨機殺人案，其中傷勢最重的呂姓高中生在住院11天後出院，呂父出面感謝社會大眾的關心，提到兒子下周還要回診拍X光觀察；因為傷勢緣故，預計要到下學期才會復學，且住院期間有百位同學來探視，顯示他人緣真的超好。

▲呂父今天感謝社會大眾的關心，「向大家報個平安」，也透露兒子恢復狀況非常好。（圖／記者白珈陽攝）



中捷隨機殺人案中，呂姓高中生是兩名受傷乘客中第一位遭到砍傷，包括右側胸大肌有10公分撕裂傷、右側第三肋骨骨折、右胸刺傷併右胸壁皮下氣腫、斜方肌及右肩肌肉有12公分撕裂傷、右上臂8公分撕裂傷等。呂父今天也曝光多張兒子傷勢照片，3條長長刀疤讓人看了心疼。

▲呂姓高中生身中多刀，今天終於出院。（圖／呂父提供）



呂父表示，接下來要進行復健，醫生也說3個月內都不能提重物，下周還要回診拍X光做進一步觀察；至於學業部分，呂父提到，校方希望兒子多休息，畢竟傷勢嚴重，擔心在學校同學間玩耍難免碰撞影響復原，所以預計下學期才回學校上課。但也透露，住院期間，大概有100位同學來看兒子，顯見他「學校人緣還不錯」。