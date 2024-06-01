　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中捷血案他最先被砍　呂姓高中生好人緣...住院上百同學探視

▲呂姓高中生。（圖／呂父提供）

▲呂姓高中生今天出院，呂父透露，兒子預計下個學期才會回學校上課，但住院期間有100個同學來探視，「人緣還不錯」。（圖／呂父提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

日前發生在台中捷運的隨機殺人案，其中傷勢最重的呂姓高中生在住院11天後出院，呂父出面感謝社會大眾的關心，提到兒子下周還要回診拍X光觀察；因為傷勢緣故，預計要到下學期才會復學，且住院期間有百位同學來探視，顯示他人緣真的超好。

▲呂父出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲呂父今天感謝社會大眾的關心，「向大家報個平安」，也透露兒子恢復狀況非常好。（圖／記者白珈陽攝）

中捷隨機殺人案中，呂姓高中生是兩名受傷乘客中第一位遭到砍傷，包括右側胸大肌有10公分撕裂傷、右側第三肋骨骨折、右胸刺傷併右胸壁皮下氣腫、斜方肌及右肩肌肉有12公分撕裂傷、右上臂8公分撕裂傷等。呂父今天也曝光多張兒子傷勢照片，3條長長刀疤讓人看了心疼。

▲呂姓高中生。（圖／呂父提供）

▲呂姓高中生身中多刀，今天終於出院。（圖／呂父提供）

呂父表示，接下來要進行復健，醫生也說3個月內都不能提重物，下周還要回診拍X光做進一步觀察；至於學業部分，呂父提到，校方希望兒子多休息，畢竟傷勢嚴重，擔心在學校同學間玩耍難免碰撞影響復原，所以預計下學期才回學校上課。但也透露，住院期間，大概有100位同學來看兒子，顯見他「學校人緣還不錯」。

ET快訊
國旗比基尼「我愛台灣」！秒收恐嚇私訊　胡文英傻眼回擊
foodpanda「6月超殺優惠碼」來了！　披薩買1送1、珍
美國友人「逛台灣超商嚇爛」　御飯糰1口味！全場認證
那英唱周杰倫掉名次！　網驚：那英擱淺了
快訊／12歲童遭鐵捲門壓脖　失去生命跡象
萬安警報！蔣萬安與林襄自拍被太太丟餵奶　這次和李多慧手牽手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

「完成指定任務即可約砲」　他一口氣給4帳戶下場慘了

提款機前徘徊　身上有29萬現金+多張金融卡...高雄男當車手栽了

快訊／突然折返進屋！台東12歲童遭下降鐵捲門壓脖　無心跳搶救中

「黃琪2.0」18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師　還演過冷氣工

中捷血案他最先被砍　呂姓高中生好人緣...住院上百同學探視

牙醫激戰太鼓女師37次！她辯被硬上偷拍片「全裸組腳架露餡 」

中捷17歲高中生出院現況曝！看到現場照片會怕　下學期重回校園

新北自小客左轉飆撞！3機車｢保齡球般」被鏟翻　恐怖畫面曝

父重男輕女放生女兒37年　老了要她養到死慘被打臉

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

「完成指定任務即可約砲」　他一口氣給4帳戶下場慘了

提款機前徘徊　身上有29萬現金+多張金融卡...高雄男當車手栽了

快訊／突然折返進屋！台東12歲童遭下降鐵捲門壓脖　無心跳搶救中

「黃琪2.0」18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師　還演過冷氣工

中捷血案他最先被砍　呂姓高中生好人緣...住院上百同學探視

牙醫激戰太鼓女師37次！她辯被硬上偷拍片「全裸組腳架露餡 」

中捷17歲高中生出院現況曝！看到現場照片會怕　下學期重回校園

新北自小客左轉飆撞！3機車｢保齡球般」被鏟翻　恐怖畫面曝

父重男輕女放生女兒37年　老了要她養到死慘被打臉

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診！　血糖驟降有死亡風險…她火速北上

都交接完了！離職前「想請特休」　主管：不符合職業道德

出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

大谷翔平先發選保送　道奇1比4不敵落磯中斷3連勝

兩岸越緊張越需要交流　蔣萬安：雙城論壇依慣例對等尊嚴進行

柯震東被問「後台是不是很硬」！ 驚見1截圖：都下架了

金曲國際音樂節卡司公開！　「泰女團、韓歌手」都來了

綠推「藍白版國會改革」進議會　游淑慧曝：最後可能燒到卓榮泰

「黃仁勳美食圖鑑」高嘉瑜吃過5家！網點頭：平民小吃

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

牙醫打太鼓激戰女老師37次！拍海量性愛片

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

快訊／台南鐵皮工廠「全面燃燒」　警消急灌救

即／台東12歲童遭下降鐵捲門壓脖　無心跳搶救中

北市警淪「詐團內鬼」　地檢署踩紅線被鎖定露餡

即／中捷砍人案！高中生出院了

綠議員質詢晴空匯火警稱2勇消「冤死」　基層火大

會員3721萬學費泡湯　邱素貞瑜伽天地須賠但老闆免責

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

又見國道抽菸哥　驚悚4秒緊貼廂型車

獨／正妹打贏憲法官司：沒規畫再當消防員

登山客遭蜂螫　巡邏員警急送醫

他自稱確診免召　海陸66旅等嘸人GG了

更多熱門

相關新聞

中捷17歲高中生遭砍出院　父子都憂鬱

中捷17歲高中生遭砍出院　父子都憂鬱

在台中捷運上遭砍傷的17歲呂姓高中生今（1）日上午出院，呂父受訪表示，兒子睡眠狀況還好，但有點憂鬱的後遺症，以及看到當時照片會害怕，他自己因為這事也有點憂鬱，跟兒子睡在醫院才睡得著，回家就不好睡，他希望市府能好好檢討捷運安全問題，不要只是增加警力這種3分鐘熱度的臨時補救。

即／中捷砍人案！高中生出院了

即／中捷砍人案！高中生出院了

中捷高中生爸設計盾牌+安全棍　他提新想法

中捷高中生爸設計盾牌+安全棍　他提新想法

苗栗英勇高中生出院了！面露燦笑：不用擔心我

苗栗英勇高中生出院了！面露燦笑：不用擔心我

5點半起床「搭90分鐘公車到校」　高中妹累崩潰

5點半起床「搭90分鐘公車到校」　高中妹累崩潰

關鍵字：

中捷砍人高中生出院

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面