　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國27家「軍火商代表團」抵台　將拜會政府高層

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲27家美國國防承包商組成的代表團訪台，將拜會政府高層，圖為台灣國軍演習。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者游凱翔台北3日電

27家美國國防承包商組成的代表團，3日抵達台灣，除出席6日舉辦的台美國防產業論壇，也將參訪中科院、漢翔等公司；由於新政府剛上任，將由美台商會安排代表團拜會政府高層。

知情人士3日晚間告訴中央社記者，由27家美國國防承包商組成的代表團，3日抵達台灣，相較去年的25家規模稍為成長，且廠商更多元；訪台期間除就無人機、軍工產業等能量，與產官學研交換意見外，並規劃參訪國家中山科學研究院與漢翔公司。

知情人士提到，由於新任總統賴清德、副總統蕭美琴已上任，代表團此行另一重要行程，是由美台商會安排代表團拜會政府高層。

知情人士表示，訪台廠商除外界熟悉的洛克希德．馬丁、雷神、貝宜、Aero Vironment、諾格等業者，其中的MARTAC為無人攻擊艇公司，近期推出代號Muskie M18的小型自主水面載具（ASV），3月時曾參與美國海軍太平洋艦隊舉行的「無人整合課題24.1」（IBP 24.1）測試，該載具兼具高航速、高酬載、優異航程與低成本特性，可發揚不對稱作戰優勢，執行情監偵、巡邏與打擊任務。

此外，TCOM,L.P.主要生產監視飛行船儎台。根據海軍學術月刊刊載，其與雷神生產的JLENS聯合攻陸巡弋飛彈舉升式網路感測系統，以兩艘為一組，包括一艘裝備X波段射控雷達、另一艘為VHF搜索雷達，滯空時間長達30天，操作成本僅只有定翼機的15%至20%；由於軍方曾評估透過軍用飛船布署在東沙等外離島，後續發展值得進一步關注。

ET快訊
巨量「蟑螂近親」入侵清大宿舍　恐怖畫面曝光喊逃
教召強碰出國！　他選出國結果GG了
「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光
獨／短髮網美揭和超強關係！　介入Soya遭謾罵：都會承擔
股神A股「崩跌99.97％」　有人買到1股賺2000萬？交易
今雨區擴大　明「全台下3天」
股神旗下「波克夏」暴跌逾99％！紐交所回應了　美股跌115點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列證實4名人質死亡　哈瑪斯稱：遭以軍戰機空襲炸死

美國27家「軍火商代表團」抵台　將拜會政府高層

醫院遭1星負評怒告！　法官判日女「毀損名譽」刪文賠41萬

烏克蘭和平峰會在即　賀錦麗代表美國與會拜登缺席

股神旗下「波克夏」暴跌逾99％！紐交所回應了　美股跌115點

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

菲律賓火山噴發高達5000公尺　當局提高警戒層級

神奇「殺精凝膠」一抹避孕　男生每天塗身上就有效

帛琉遭大規模網攻！2萬份台美日機密被洩　總統控：是中國幹的

轎車失控翻覆2屍4命！　大馬孕妻和丈夫拋飛車外亡

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳讚台灣3大超能力　「無名英雄卻是世界支柱」

以色列證實4名人質死亡　哈瑪斯稱：遭以軍戰機空襲炸死

美國27家「軍火商代表團」抵台　將拜會政府高層

醫院遭1星負評怒告！　法官判日女「毀損名譽」刪文賠41萬

烏克蘭和平峰會在即　賀錦麗代表美國與會拜登缺席

股神旗下「波克夏」暴跌逾99％！紐交所回應了　美股跌115點

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

菲律賓火山噴發高達5000公尺　當局提高警戒層級

神奇「殺精凝膠」一抹避孕　男生每天塗身上就有效

帛琉遭大規模網攻！2萬份台美日機密被洩　總統控：是中國幹的

轎車失控翻覆2屍4命！　大馬孕妻和丈夫拋飛車外亡

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

以色列證實4名人質死亡　哈瑪斯稱：遭以軍戰機空襲炸死

快訊 ∕ 中橫便道「谷關-德基」坍塌中斷　預計7日搶通

百億「台中神祕賭王」曝光！　刑事戰將為他淪抓耙仔

美國27家「軍火商代表團」抵台　將拜會政府高層

BDI近個兩月小幅上漲　與去年同期相較卻是倍數價

獨家／短髮網美揭和超強關係「只剩彼此」！　介入Soya遭謾罵：都會承擔

北台灣最大水樂園要開了！每日只要10元爽玩　超殺門票限時開賣

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

國際熱門新聞

股神旗下「波克夏」暴跌逾99％　美股跌115點

找到1萬人類屍塊！連環殺手獵殺同性戀少年

神奇「殺精凝膠」每天塗　靠男生就能避孕

菲律賓火山噴發高達5000公尺

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

一接詐騙電話秒洩2資訊　千萬別回嘴

帛琉2萬份台美日機密遭駭　總統：中國幹的

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」

即／南韓打算廢除「919軍事協議」！

「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔

中國人靖國神社撒尿　日本名醫懸賞千萬逮人

烏克蘭和平峰會在即　賀錦麗代表美國與會拜登缺席

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

更多熱門

相關新聞

股神旗下「波克夏」暴跌逾99％　美股跌115點

股神旗下「波克夏」暴跌逾99％　美股跌115點

美股周一（3日）漲跌互見，道瓊下跌逾115點，那斯達克與標普500指數呈上揚趨勢。紐約證券交易所（NYSE）當日發生技術故障狀況，股神巴菲特公司波克夏A類股價格開盤後，竟暴挫99.97％，一度引發市場混亂，多檔股票都出現交易暫停情況，紐交所隨後補救，宣布將清除當天所有錯誤交易。美股終場收黑115點，輝達（NVDA）漲4.90％、收1150.00美元；台積電ADR(TSM)漲2.59％、收154.95美元。

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

黃仁勳魅力化解台灣壓力！謝金河揭關鍵影響

黃仁勳魅力化解台灣壓力！謝金河揭關鍵影響

黃仁勳概念股「5檔遭列注意股」！　德律30日飆漲近107％

黃仁勳概念股「5檔遭列注意股」！　德律30日飆漲近107％

英特爾宴請供應鏈！鴻海、緯創高層現身

英特爾宴請供應鏈！鴻海、緯創高層現身

關鍵字：

台灣軍火商美國北美要聞軍武台灣軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證有效

2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯

今雨區擴大　明「全台下3天」

婦自覺5大不適症狀！竟已腸癌三期

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

「TOYOTA、HONDA」等5大日系數據造假

當小三還安慰Soya　網出征短髮妹：聖母？

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

更多

最夯影音

更多

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面