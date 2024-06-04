股神旗下「波克夏」暴跌逾99％！紐交所回應了　美股跌115點

▲巴菲特旗下波克夏股價一度暴跌近100％，竟是紐交所發生內部技術問題。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美股周一（3日）漲跌互見，道瓊下跌逾115點，那斯達克與標普500指數呈上揚趨勢。紐約證券交易所（NYSE）當日發生技術故障狀況，股神巴菲特公司波克夏A類股價格開盤後，竟暴挫99.97％，一度引發市場混亂，多檔股票都出現交易暫停情況，紐交所隨後補救，宣布將清除當天所有錯誤交易。美股終場收黑115點，輝達（NVDA）漲4.90％、收1150.00美元；台積電ADR(TSM)漲2.59％、收154.95美元。

美股3日開盤就遇重大技術問題，紐交所波克夏海瑟威（BRK.A）價格突然出現99.97％的崩跌，暴跌至185.1美元，原因是紐交所內部交易系統故障。這波故障連帶影響了巴里克黃金 (Barrick Gold) 等數十檔股票。紐交所隨即暫停受影響的股票交易，防止市場繼續混亂導致投資者潛在的財務損失。

紐交所發布的聲明表示，目前正在調查技術問題發生原因，暫停交易前的交易量不到4000筆，已對此著手處理。紐交所進一步指出，紐交所與其他UTP交易所共同決定，撤銷波克夏於美東時間上午9時50分至9時51分之間，價格低於或等於每股603,718.30美元的相關錯誤交易。

此前，波克夏從每股約62萬美元暴跌至每股185.1美元，期間成交約50股股票。最新顯示，波克夏股價回歸正常，631,110.10美元一股，收漲3,710點，或0.59％。美股終場收黑115點，輝達（NVDA）漲4.90％、收1150.00美元；台積電ADR(TSM)漲2.59％、收154.95美元。

美股道瓊指數下跌115.29點，或0.3％，收 38,571.03 點。

那斯達克指數上漲93.65點，或0.56％，收 16,828.67 點。

S&P 500 指數上漲5.89點，或0.11％，收 5,283.4 點。

費城半導體指數上漲29.16點，或0.57％，收 5,152.51 點。