黃仁勳台灣行「化解來自中國壓力」！謝金河：Computex變世界核心

▲被外界譽為「AI教父」的輝達執行長黃仁勳日前在台大展開主題演講。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來訪台灣，受到了廣大社會的矚目，他不僅公開讚揚台灣是一個重要的國家，更在台灣大學的演講中，大力讚美台灣的發展與優勢。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，黃仁勳的行動化解了來自中國的壓力，並讓台灣在國際間得到更多的認識與關注。

謝金河今（3日）以「黃仁勳改變台灣，也讓台灣被世界看見！」為題發文表示，黃仁勳這次的台灣行，喚醒了民眾對AI的熱情與關注，他2日在台大的演講充滿專業技術含量，卻吸引了多家電視台直播，網路直播影片更是瘋傳，「不管懂AI，或不懂AI的民眾都被黃仁勳的魅力征服，這恐怕是台灣有史以來頭一遭。」

另一方面，謝金河認為，自從賴清德總統上月20日就職以來，中國對台灣就施展空前的壓力，包括軍演、立法院、藝人表態等一系列動作，以及最近的中止ECFA關稅減讓，不過黃仁勳的行動，包括大力讚揚台灣，以及將台灣視為AI的中心，「把小粉紅弄得咬牙切齒。他的四兩撥千金，也化解台灣不少的壓力。」

謝金河也提到，今年的台北Computex展覽盛況空前，從過去只是眾多科技展的一部分，到現在幾乎變成世界的核心，今天有蘇姿丯的ARM及高通CEO的演講，還有13700多名科技界人士參與盛會，更有上千家國外媒體來台，可以看出台灣的實力，而過去輝達只是利用台灣低價生產優勢，但這次黃仁勳把供應鏈鏈結起來，讓大家一起在AI的大道上奔馳，這也是台灣空前的機遇。