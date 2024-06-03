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墨西哥歷史性選舉！執政黨薛恩鮑姆狂贏58%選票　有望成首位女總統

▲▼墨西哥執政黨總統候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

▲墨西哥執政黨總統候選人薛恩鮑姆得票率高達58%，遠勝另2名候選人。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥6月2日舉行歷史性總統選舉。隨著開票作業如火如荼地展開，執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和在野黨競爭對手加維斯（Xochitl Galvez）都紛紛宣布自己獲勝。儘管官方結果還未出爐，但墨西哥國家選舉委員會的初步開票結果顯示，薛恩鮑姆在這場選舉中已獲得58%的選票，預計將成為墨西哥史上第一位女總統。

半島電視台援引墨西哥國家稱選舉委員會的初步計票結果指出，薛恩鮑姆與加維斯都是本次選舉的領跑者，遙遙領先於唯一男性候選人、公民運動黨（Citizens' Movement）的阿爾瓦雷茲（Jorge Alvarez Maynez），不過61歲的薛恩鮑姆票數最高，目前已奪的58%的選票，而加維斯與阿爾瓦雷茲只分別成功獲得30%和10%的選票。

▲▼墨西哥執政黨總統候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）有望成為墨西哥史上第一位女總統。（圖／路透）

▲薛恩鮑姆有望成為墨西哥史上第一位女總統。（圖／路透）

墨西哥總統由普選直接產生，任期6年，選舉過程只進行一輪投票，獲得簡單多數的候選人將勝出。儘管選舉流程規定，總統選舉的最終結果將在6月5日至8日間正式公布，但BBC等外媒指出，隨著開票結果陸續公開，薛恩鮑姆預計將當選成為該國首位女總統。

物理學家出身的薛恩鮑姆，曾在2018至2023年期間擔任墨西哥城市長，並在本次選舉中大獲即將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的支持。根據墨西哥憲法，同一名總統的任期只有6年，因此羅培茲歐布拉多無法再繼續連任，而他的支持也大大擴大了薛恩鮑姆的選民基礎，為她贏得廣泛支持。

然而，此一現象也引發以在野黨為首的人們質疑，認為她未來將成為羅培茲歐布拉多的傀儡。對此，薛恩鮑姆強調，她是一個完全獨立的女性，並承諾當選後將致力延續羅培茲歐布拉多任內多項政策。

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