出國嚐鮮當地水果「3級灼傷」　觀光客少1步驟錯了：像嘴巴著火

▲腰果必須靠人工處理、剝殼才可食用。(圖/VCG)



記者吳美依/綜合報導

一名28歲英國遊客前往墨西哥坎佩切州(Campeche)旅遊時,買了一顆「當地水果」嚐鮮,竟導致臉部與嘴巴3度灼傷。他回憶吃下第一口的痛苦感受,就像火在嘴巴裡燃燒,「我不敢相信只咬一口就會這麼痛。」

湯瑪士(Thomas Harold Watson)在墨西哥市場閒逛時,看到久聞大名、但從未嚐過的腰果蘋果(cashew apples),立刻決定買來試試味道,未料一咬下去,立刻感覺有什麼東西在嘴裡「爆炸」,「我可以感覺火在嘴巴裡流竄」,隔天醒來臉部多處灼傷結痂,彷彿遭到潑酸一樣。

I got third-degree burns on my face after eating a fruit https://t.co/U8al3mEfvd pic.twitter.com/nIqpyXivzR