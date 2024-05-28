出國嚐鮮當地水果「3級灼傷」　觀光客少1步驟錯了：像嘴巴著火

▲腰果必須靠人工處理、剝殼才可食用。（圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

一名28歲英國遊客前往墨西哥坎佩切州（Campeche）旅遊時，買了一顆「當地水果」嚐鮮，竟導致臉部與嘴巴3度灼傷。他回憶吃下第一口的痛苦感受，就像火在嘴巴裡燃燒，「我不敢相信只咬一口就會這麼痛。」

湯瑪士（Thomas Harold Watson）在墨西哥市場閒逛時，看到久聞大名、但從未嚐過的腰果蘋果（cashew apples），立刻決定買來試試味道，未料一咬下去，立刻感覺有什麼東西在嘴裡「爆炸」，「我可以感覺火在嘴巴裡流竄」，隔天醒來臉部多處灼傷結痂，彷彿遭到潑酸一樣。

I got third-degree burns on my face after eating a fruit https://t.co/U8al3mEfvd pic.twitter.com/nIqpyXivzR — New York Post (@nypost) May 26, 2024

原來，腰果可以分成2個部分，上方果梨神似蘋果、柔軟多汁，可以釀酒、製成果汁蜜餞或直接食用，下方腰果則是腎形堅果，必須剝殼後才能食用。不過，腰果殼含有腰果殼油與漆樹酸，具有高度腐蝕性，如果碰到皮膚，可能導致皮膚炎與嚴重灼傷，腰果農民的手部也因此經常傷痕累累。

湯瑪士後來上網查資料才知道，因為少了「剝殼」步驟就吃腰果，才會導致灼傷。雖然傷口疼痛不已，他卻沒有去醫院治療，因為不想要負擔高額醫藥費，只是在社群媒體上警告大家，在外國嚐鮮之前，一定要事先做好功課。