英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」！　玩笑開過頭被解雇

▲班傑明持槍瞄準使館員工。（圖／翻攝自Ｘ）



記者王佩翊／編譯

英國駐墨西哥大使班傑明（Jon Benjamin）近日被爆私下拿槍瞄準屬下，疑似是在開玩笑，然而他的不當舉動隨即引發熱議，相關影片也在網路上瘋傳。對此，英國當局已證實採取行動，據傳，他已經被解雇。

一段影片近日在社群媒體X上遭匿名帳號曝光，而畫面中竟然是英國駐墨西哥大使手持槍枝瞄準他人，荒謬影片隨即引發網友批評。

影片中，坐在車上的英國駐墨西哥大使班傑明手持突擊步槍，透過瞄準器對準一名男性。而影片的字幕則寫道，「墨西哥每天有這麼多人被毒梟殺害，他竟然還敢嘻皮笑臉。」

據悉，影片發生當時，班傑明正在與其他使館工作人員前往墨西哥西納羅亞州和杜蘭戈州的途中，而這兩個地區都受到毒梟控制。當該名男子發現自己被班傑明用槍口瞄準後，明顯侷促不安。

據調查，該把步槍可能是班傑明的保鑣所攜帶。而在事件曝光不久後，班傑明就被解雇。但他本人至今對於此次事件未做出回應。

今年61歲的班傑明自2021年起被派任為英國駐墨西哥大使，之前也曾在迦納、智利、土耳其、印尼和美國等地擔任外交官。

英國外交國協及發展部（FCDO）回應，「我們已經注意到這起事件，並已採取適當的行動。FCDO有完善的人力資源流程來處理這些內部問題。」