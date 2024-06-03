墨西哥將選出「首位女總統」　選前38候選人遇害、投票日2死

▲61歲的執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥2日舉行大選，而幾乎篤定將出現首位女總統。然而，整個競選活動期間有20多位候選人遭殺害，投票日當天又有2人在投票所遭槍殺，讓該國壟罩在暴力犯罪陰影之下。

綜合外媒報導，墨西哥本次大選除了總統之外，還將投票選出國會議員、8個州的州長等職務。然而選舉期間暴力事件不斷，有38名候選人遭到謀殺。投票日當天同樣傳出暴力事件，有2人疑似因偷竊選票遭槍殺身亡，導致投票一度暫停。

▲61歲在野黨總統候選人加維斯（Xochitl Galvez）。（圖／路透）



墨西哥今年史無前例出現2位女性總統候選人，且執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）支持率超過50％，領先主要在野黨候選人加維斯（Xochitl Galvez）的30%，而唯一男性候選人邁內斯（Jorge Alvarez Maynez）支持率約為10%。

這項結果也幾乎肯定會讓墨西哥出現首位女總統，這對於一個每天平均有10位女性或女孩遭到謀殺的國家而言，無疑是一個重要的轉折點。

墨西哥投票時間將於當地時間2日晚間6時結束，選舉結果預計於稍晚公布，當選者將於9月底就職。