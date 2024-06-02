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2024學甲慈濟宮紀念保生大帝飛昇得道988周年健走　2千人風雨無阻

▲為全民健走活動，董事長王文宗及立委陳亭妃及謝龍介等人拉花炮揭開序幕，今年的健走活動比以往踴躍將近2000人參加，場面浩大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為全民健走活動，董事長王文宗及立委陳亭妃及謝龍介等人拉花炮揭開序幕，今年的健走活動比以往踴躍將近2000人參加，場面浩大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，為提升全民運動風氣，迎接健康生活，2日舉辦「紀念保生大帝飛昇得道988周年全民健走活動」，董事長王文宗表示，今年的健走活動比以往踴躍將近2000人參加，上白礁專屬的報馬牛也在隊伍前跟大家一起健走，雖然下雨了，仍無法阻擋虔誠信徒全程參與。

▲為全民健走活動，董事長王文宗及立委陳亭妃及謝龍介等人拉花炮揭開序幕，今年的健走活動比以往踴躍將近2000人參加，場面浩大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這項全民健走活動，2日清晨5時30分由董事長王文宗率全體董監事出席，包括立委陳亭妃及謝龍介、市議員謝舒凡、蔡秋蘭、方一峰、學甲區長張明寶、學甲區農會總幹事李曉軍、市議員陳昆和助理李佩玟、蔡蘇秋金助理周憲塘等人士拉花炮揭開序幕。

▲為全民健走活動，董事長王文宗及立委陳亭妃及謝龍介等人拉花炮揭開序幕，今年的健走活動比以往踴躍將近2000人參加，場面浩大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近2000位參加全民健走活動民眾，自慈濟宮大門出發，經華宗橋將軍溪自行車道，穿過成功大道於保生大帝及先人登陸地點頭前寮白礁亭集結，由信眾排成0988大字，場面浩大、肅穆壯觀，昭告世人今年是保生大帝得道昇天988周年紀念，並請空拍攝影留下壯觀的歷史鏡頭，再由白礁亭出發至中洲社區往東回到慈濟宮，全程7.8公里，雖然回程碰上下雨，在主辦單位學甲慈濟宮分發簡易雨衣穿上後，參與民眾上午8時風雨無阻的抵達慈濟宮，入廟向保生大帝行參拜禮後，健走活動宣告圓滿結束。

▲為全民健走活動，董事長王文宗及立委陳亭妃及謝龍介等人拉花炮揭開序幕，今年的健走活動比以往踴躍將近2000人參加，場面浩大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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