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歡慶母親節　林口千人祈福健走！為媽媽獻上滿滿祝福

▲▼ 林口母親節健走活動，吸引很多大小朋友到場參加，人數多達1000人 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 林口母親節健走活動，吸引很多大小朋友到場參加，人數多達1000人 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北林口區公所攜手竹林山觀音寺共同舉辦的「林口區母親節親子健走祈福活動」，今(11)日上午7時於竹林山觀音寺香客大樓熱烈開走，現場所有大小朋友及毛小孩共同參與此次健走活動，今年還邀請MOMO家族優格姐姐與大樹哥哥來到現場與民眾親子互動同樂，現場大小朋友歡笑聲不斷，一同歡度溫馨快樂的母親節。

林口區長廖武輝表示，健走活動是林口地區年度重要盛事，今年擴大舉辦再次與竹林山觀音寺共同辦理母親節親子健走祈福活動，跨界的合作讓更多民眾能夠認識台灣傳統民俗文化，並且可以沿途欣賞寺廟美景，在母親節前夕現場千人健走，一起祈求觀音佛祖保佑闔家平安。

此次公所也特別感謝永佳樂有線電視邀請MOMO家族優格姐姐與大樹哥哥來到現場與民眾親子互動同樂，現場大小朋友歡笑聲不斷，一同歡度溫馨快樂的母親節。

▲▼ 林口母親節健走活動，吸引很多大小朋友到場參加，人數多達1000人 。（圖／記者戴上容翻攝）

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，竹林山觀音寺是大林口地區傳統的信仰中心，觀音寺觀音佛祖及眾諸神菩薩都相當靈驗，信徒遍佈全國各地，香火鼎盛，平常在各項公共事務就與新北市政府及林口區公所密切合作，本活動由竹林山觀音寺與公所共同舉理，今年更特別於廟前廣場安排珍貴古董車展示，讓民眾都能一睹骨董車風采，吸引許多民眾駐足拍照留念。

區長廖武輝提到，林口區近年發展迅速，除人口快速增加外，各項生活機能也日趨完善，市府除持續推動各項重大建設外，工一工業區開發及林口交流道南出北入閘道改善工程也如火如荼地在辦理中，地方都期盼林口未來能更加快速發展，市府團隊也將持續努力，提供所有市民朋友們一個更優質的生活環境。

▲▼ 林口母親節健走活動，吸引很多大小朋友到場參加，人數多達1000人 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 林口母親節健走活動，吸引很多大小朋友到場參加，人數多達1000人 。（圖／記者戴上容翻攝）

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