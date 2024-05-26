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響應運動i臺灣　桃園區體育會健走逾1700人漫步虎頭山

▲桃園區體育會健走逾1700人漫步虎頭山

▲桃園區體育會健走逾1700人漫步虎頭山。（圖／擷取自桃園超敢動臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應政府「運動i台灣2.0計畫」，桃園區體育會舉辦「體育嘉年華-全民健行運動」，25日於虎頭山舉行，吸引89支隊伍組團、逾1700人參加。理事長吳志揚表示，桃園是一座近山親水的城市，擁有淺山地形，還有南崁溪經過，虎頭山公園內規劃多條登山健行步道，為所有年齡層的人提供各種適合的休閒運動選擇。

這次健行路線從桃園高中的光電籃球場出發，途經虎頭山奧爾森林學堂、全民友善步道、明倫三聖宮，並在三分山完成戳章活動，最後返回起點，一路平緩好走，沿途綠意盎然，大大小小都可以輕鬆駕馭，增進親子和樂氣氛，並可促進社交互動，強化人際關係。

▲桃園區體育會健走逾1700人漫步虎頭山

▲桃園區體育會健走逾1700人漫步虎頭山。（圖／擷取自桃園超敢動臉書）

市府體育局長許彥輝26日表示，市府為了市民健康，持續建設運動場域、推動體育活動，倡導健康生活，其中鼓勵市民一同養成每週運動3次、每次30分鐘、心跳達到130下的規律運動，正是努力的目標。健走可以自行控制速度與距離，相信能讓大家更便利、更開心就達到「333」的目標。

包括：立法委員萬美玲、市議員林政賢、黃婉如、陳美梅、黃瓊慧、桃園高中校長徐宗盛以及桃園區體育會理監事群等人士，出席活動。

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