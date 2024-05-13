視察台南學甲羊稠厝滯洪池擴建抽水平台工程　黃偉哲：盼超前部署提升防汛整備成效

▲台南市長黃偉哲積極推動超前部署防災整備，13日前往視察今年3月啟用的「學甲區羊稠厝滯洪池應急改善工程」，檢視抽水站防汛整備落實狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

面對全球氣候變遷極端降雨發生機率升高，台南市長黃偉哲積極推動超前部署防災整備，引領台南邁向韌性城市，13日前往視察今年3月啟用的「學甲區羊稠厝滯洪池應急改善工程」，檢視抽水站防汛整備落實狀況，市議員謝舒凡與蔡秋蘭也到場參與關心。

市長黃偉哲表示，因應氣候變遷挑戰日漸嚴峻，不論是治水與防洪皆都需要超前部署，市府團隊也早已展開汛期整備作業，全面啟動防汛工作，今年3月學甲羊稠厝抽水站改善後，不但能增加排水的效率，同時也擴充滯洪池的蓄洪量，將可有效改善學甲三慶里之頂洲、紅茄萣、新芳等沿海社區易淹水狀況。

黃偉哲強調，市府未來也會持續精進強化雨水下水道建設、排水整治或是抽水設備改善，使大學甲區域不再受到淹水所苦，並積極與中央及民間單位合作，朝向兼具宜居與韌性之大台南城市目標前進。

水利局表示，羊稠厝排水長度約2公里，流域面積約270公頃，涵蓋範圍包含學甲三慶里之頂洲、紅茄萣、新芳等聚落，保全居民約2,000人，而地方產業則以養殖漁業及農業為主要發展。有鑑於先天地勢低窪，為保障市民免於水患，市府主要透過治水對策進而採取排水護岸整建疏洪，並搭配設置滯洪池與抽水站來加速低地洩洪，此外，自101年完成羊稠厝抽水站3cms及1.3公頃滯洪池，且依循妥善操作及落實日常維護，達到有效改善沿海社區易淹水特性。

水利局說明，在氣候變遷挑戰之下，黃市長與市府團隊致力於推動台南邁向韌性城市，並秉持著多一分準備便少一分災害之理念，積極向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設計畫核定辦理「學甲區羊稠厝滯洪池應急改善工程」，全案業已於2024年3月完成正式啟用，總計投入經費為1630萬元，以促使抽水量能之增加及蓄洪量兩項效能的提升，並藉由活化羊稠厝抽水站預留空間，增設應急抽水井(1100m3)、調壓井及出流箱涵，完工後至多可達配置6組移動式抽水機進駐，最大排洪量達每秒3噸容量(目前已安裝每秒2.2噸容量)，另亦透過降低池區呆水位，可額外再提供1.3萬噸預留蓄洪，以因應未來極端降雨事件變化，預期能將頂洲、紅茄萣、新芳等聚落淹水風險降至最低。