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花蓮不會被擊倒！洄瀾勇士格鬥賽熱血登場　台日高手熱戰促觀光

▲▼洄瀾勇士格鬥賽匯集全台最強格鬥高手，總計達近五十場比賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲洄瀾勇士格鬥賽匯集全台最強格鬥高手，總計達近五十場比賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市第四屆「市長盃洄瀾勇士格鬥賽」1日在遠東百貨花蓮店和平廣場開賽，全台格鬥高手與愛好者百餘人齊聚花蓮，展現最強技術、競爭最高榮譽，還有首次的台灣vs.日本的「台日交流賽」，讓格鬥愛好者大飽眼福。

「花蓮市市長盃洄瀾勇士格鬥賽」受到全國所矚目，除了拳擊、踢拳等分組分等級賽事外，更引入八大企業團體組織贊助的「企業戰爭」賽事，匯集全台最強格鬥高手在花蓮，總計達近五十場比賽。

▲▼洄瀾勇士格鬥賽匯集全台最強格鬥高手，總計達近五十場比賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年更首次邀請日本最大格鬥團體RISE來台，旗下三位女子格鬥家岩永唯伽、KOKOZ、平岡琴，分別對上台灣格鬥女將蔡欣蘋、李彥誼、蘇芸可，台日精彩對決，將為震災後的花蓮重建振興，注入最熱血的應援與拚戰精神。

市長魏嘉彥、議員魏嘉賢、RISEクリエーション株式会社代表取締役伊藤隆及花蓮遠百店長黃永芳、新城鄉公所專員葛秋夫等，都出席今天的開幕式，齊為選手加油，並祝福賽事順利。

▲▼洄瀾勇士格鬥賽匯集全台最強格鬥高手，總計達近五十場比賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，洄瀾勇士格鬥賽已成為花蓮的一大盛事，感謝許多單位共同推廣格鬥運動，並提供平台讓愛好者交流切磋，提升技術水平，希望每位選手都能展現出最佳狀態，爭取佳績。這場賽事也吸引了大量觀光客，促進了花蓮的旅遊業發展，也為地震後的花蓮帶來活力與熱情，市公所未來也會持續推動各項運動，讓花蓮市成為充滿活力的運動觀光城市。

魏嘉賢表示，希望格鬥賽能成為花蓮重要賽事之一，吸引更多國外的人來花蓮參賽，同時也能帶動花蓮的觀光與旅遊。

▲▼洄瀾勇士格鬥賽匯集全台最強格鬥高手，總計達近五十場比賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

伊藤隆深知花蓮受到地震的重創，他不僅為花蓮祈福，也期待花蓮在重建後，會比以前更繁榮更好，未來會持續加深台日間的交流。

賽事承辦代表溫昌霖表示，特別邀請台灣踢拳協會給予賽事技術指導，更感謝花蓮地方仕紳共襄盛舉，共同勞心勞力讓本次賽事順利舉辦，還有眾多的贊助單位，提供各項住宿、餐飲優惠方案，此刻正是花蓮需要大家關心的時刻，希望大家都能前來花蓮觀看比賽，也用實際行動支持花蓮人。花蓮人不會被地震擊倒，如同場上全力戰鬥的格鬥選手，用最高昂的鬥志共同振興花蓮！

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擊倒洄瀾勇士格鬥賽台日高手熱戰觀光

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