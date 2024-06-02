開衩旗袍挑戰16蹲！正妹天團KDC16蹲遍金門爆紅　萬人朝聖

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

現在最夯的16蹲，金門版也來挑戰了！由KDC金門流行舞蹈團的國高中舞者們，穿著短旗袍前往甄洋樓、總兵署等景點大跳熱舞，用簡短有力的16蹲帶領觀眾遊金門。舞團也將影片上傳到臉書粉絲頁，笑稱「很怕旗袍越跳越高衩」，而影片上架不到1天，就吸引萬人觀看，網友紛紛讚賞「太強了」。

▲KDC金門流行舞蹈團挑戰16蹲。（圖／記者林名揚翻攝）

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從甄洋樓跳出來的旗袍女孩們，帶著大家「蹲」遍金門。金門有很多好玩又富有歷史的景點，透過影片當中穿著復古旗袍的女孩們，帶著大家從富有歷史的甄洋樓、總兵署、到具有戰地特色的慈湖三角堡戰車、跟對岸宣導的北山播音牆、乳山遊客中心的飛行機、以及最近很夯的金門大橋，到有著濃濃酒香的金門酒廠、再來是曾經拍攝「軍中樂園」的金東電影院，最後蹲到具有金門第一景點的莒光樓，用簡短有力的16蹲帶著大家快速瀏覽我們美麗的小島。

這些女孩是KDC金門流行舞蹈團，在金門深耕13年，連續6六年獲選為金門縣傑出演藝團隊，一直致力於在地推廣街舞與流行舞蹈，發掘並培育在地的舞蹈種子。影片中團長帶著國高中的MiniKo團員們用青春活力的流行舞蹈，帶大家欣賞金門的美。才短短的一天在網路上不僅1萬多人的觀看，更獲得熱烈的迴響，她們期望透過鏡頭，用跳舞的方式將金門的美傳遞到世界各地。