賴清德：對等尊嚴、互利共榮推動兩岸觀光旅遊

▲總統賴清德出席「台北國際觀光博覽會開幕」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德31日上午出席「台北國際觀光博覽會開幕記者會」時表示，未來新政府會以觀光立國來推動觀光產業，希望台灣走進世界、也讓世界擁抱台灣。針對兩岸觀光的問題，賴強調，政府會秉持對等尊嚴、互利共榮的目標，推動兩岸觀光旅遊，希望大家共同合作，一步一步走向永續旅遊，儘速恢復到疫情前的觀光情況。

賴清德指出，觀光是無煙囪工業，沒有國家不重視，未來新政府會以觀光立國來推動觀光產業，希望台灣走進世界，也讓世界擁抱台灣，讓台灣的能見度更高，更多愛好旅遊的人可以來到台灣，帶動台灣觀光旅遊產業的發展。

賴清德認為，行政院各部會和地方政府都要有觀光發展理念，才能好好推動觀光，跨部會聯繫也才會順暢。不論是即將舉行的台北國際電腦展及2025雙北世界壯年運動會，都將有許多各國業者及選手來到台灣，屆時非常需要觀光業者來協助旅遊，「觀光立國的目標需要跨部會合作，也需要地方政府善用自己的特色來推動觀光，中央與地方合作，相信力量會很大」。

賴清德說，地方政府應整合區域觀光資源，加上交通部去年所推動的TPASS，自由行及團客都可以運用。像是台南與附近的嘉義、雲林結合，又會是一個不同的觀光商品，相信可以吸引更多人。

賴清德提到，未來可以考量成立研發暨人才培育的單位，並與旅遊業者合作，開發觀光商品、培訓人才；同時開發國際市場，讓觀光客能來到台灣，才能日日新、不斷進步、繁華發展。另外，也要協助台灣的旅行業者數位化、智慧化，以提高行政效率、降低成本，開發更多商品。

賴清德強調，政府一定會秉持對等尊嚴、互利共榮的目標，推動兩岸觀光旅遊。希望大家共同合作，一步一步走向永續旅遊，儘速恢復到疫情前的觀光情況，也歡迎大家提供建言。

賴清德強調，身為總統，他的職責就是穩定台海的和平發展，另外也一定會好好推動經濟發展，照顧每個產業，希望人民都能在這個土地上安居樂業。