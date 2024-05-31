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台鹽七股鹽山、通霄觀光園區　積極推廣低碳旅遊

▲6月3日適逢世界自行車日，當天凡騎乘自行車至七股鹽山的遊客，即可獲得一個精美鹽御守。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲6月3日適逢世界自行車日，當天凡騎乘自行車至七股鹽山的遊客，即可獲得一個精美鹽御守。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

6月3日適逢世界自行車日，當天凡騎乘自行車至七股鹽山的遊客，即可獲得一個精美鹽御守！台鹽通霄觀光園區入口處的YouBike則升級為2.0版，園區內另有自行車補給站及多項自行車友善服務，台鹽公司兩大觀光園區積極推動節能減碳的綠色生活，歡迎大家踴躍參與。
台鹽七股鹽山近年來推動低碳旅遊及環境教育，以桌遊、戶外導覽、小小鹽工三種互動遊戲，透過「七股白金記憶」、「七股鹽田回憶」、「是鹽田、炎田還是淹田?」三大主題向全民傳遞氣候變遷與環境生態的重要性。除了推廣環境教育外，七股鹽山近2年成為篤加國小、後港國小、七股國小、竹橋國中、慈濟高中等學校師生低碳旅遊熱點，其中，慈濟高中已6年舉辦70Ｋ單車成年禮，學生們從學校騎乘單車到七股鹽山來回70公里的挑戰，讓學生們留下難忘的回憶。

▲6月3日適逢世界自行車日，當天凡騎乘自行車至七股鹽山的遊客，即可獲得一個精美鹽御守。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不僅台鹽七股鹽山提倡低碳旅遊，台鹽通霄觀光園區也積極推動綠色旅遊，園區入口即設有YouBike單車借用站，園區內亦設有自行車補給站，並提供遊客水源補給、盥洗室及淋浴設備、親子服務與餐飲等多項自行車友善服務，其中最受遊客歡迎的是海洋溫泉泡腳溪，挽起褲腳就能泡腳放鬆舒緩長途騎程的疲勞，享受野溪泡腳的樂趣。另外，「鹽來如此」、「妙BOOK鹽」兩項環境教育課程，透過煮海水為鹽的實驗，帶領民眾認識日常生活中所食用的鹽，也以動畫教學鹽業發展歷史及透過互動問答方式，傳遞環境教育知識，喚醒對環保議題的關注。

台鹽公司近年來除了積極發展觀光作為，也持續致力於能源管理和減碳等永續指標，落實循環經濟理念，推出產品包裝減量、興建自有太陽能電廠、辦公室更換LED照明、空調優化、通霄精鹽廠導入ISO 50001能源管理系統有助於節電等，朝著節能減碳目標持續努力，以行動為地球環境盡一份心力。台鹽公司邀請民眾及教育機關，相揪騎自行車來台鹽七股鹽山與台鹽通霄觀光園區旅遊及體驗環境教育課程，讓環境永續意識向下紮根。

台鹽七股鹽場與台鹽通霄環境教育園區環境教育課程歡迎預約，請洽七股鹽場電話專線(06)7800511#39、信箱tim@tybio.com.tw、台鹽通霄環境教育園區電話專線(037)792121#825、信箱yenlai@tybio.com.tw，報名課程皆須提早兩週預約。

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