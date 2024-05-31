台南北區「原兵配廠」觀光藝文商業專用區　招商文件草案公開閱覽

▲台南市北區2.25公頃的「觀光藝文商業專用區」國有土地即將啟動開發招商，本案採設定地上權方式辦理，預估投資金額上看75億，文化局歡迎各界踴躍投標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南市北區2.25公頃的「觀光藝文商業專用區」國有土地即將啟動開發招商，本案採設定地上權方式辦理，預估投資金額上看75億！文化局歡迎各界踴躍投標，透過公私合作開發活化閒置土地，改善都市景觀並帶動地區觀光藝文發展。

本次辦理開發的北區大銃段2、5、13、16地號等4筆土地，鄰近321巷藝術聚落、台南轉運站及台南公園，是本市少有位於市中心的大面積閒置土地。本案基地原屬「兵工配件廠」(兵配廠)範圍，現為國防部政治作戰局管有之國有土地，為活化老舊眷村土地資產、增進公共利益及改善都市景觀等目的，國防部政治作戰局特委託本府文化局共同合作辦理開發招商。

本案採設定地上權方式辦理招商，預期開發項目包括供文化展演、創作研發等、藝文教育、育成訓練及藝術推廣使用之藝文展演營運空間，投資契約期間為50年。市府文化局期望結合鄰近321巷藝術聚落之藝文能量，藉由本案投資開發進一步帶動地方藝文發展。

文化局自113年5月31日起至113年6月14日止於本案招商廉政平台辦理招商文件草案公開閱覽，有關招商文件草案興建營運規範、申請人資格及評選方式等詳細資訊與內容，可至本局網站(公開資訊/重大投資案行政透明專區/原兵配廠商專附土地開發招商廉政平台)下載。(https://culture.tainan.gov.tw/theme/latestevent/index?Parser=9,49,346)