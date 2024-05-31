行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

▲▼強震雖使太魯閣景點受創但花蓮中南區景點未受影響，依舊美麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403強震嚴重衝擊花蓮經濟及觀光產業，花蓮縣政府推動「2024永續遊花蓮—四大旅遊市場獎勵方案」，並爭取到交通部觀光署推動花蓮振興觀光補助方案，以鼓勵自由行旅客及團體旅客至花蓮旅遊。各縣市政府紛紛號召市民遊花蓮，繼台中市政府已規劃及媒合超過120團接力前往花蓮觀光與觀摩，雲林縣政府及苗栗縣政府更推出縣民遊花蓮補助方案，以實際行動協助花蓮觀光產業復甦。

雲林縣政府自6月1日起至年底推出「雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」，凡身分證字號為P開頭者或戶籍設於雲林縣之民眾，至花蓮旅遊住宿合法旅宿，至「雲林縣政府雲端聯合服務中心-雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」登錄相關資料，並上傳住宿發票或收據，可向縣府申請一人300元補助，名額共1萬名，再配合交通部觀光署之振興花東觀光方案，每人最高可享1,300元之補助。

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苗栗縣政府近期則研擬「獎勵苗栗縣民遊花蓮補助可行方案」，方案規劃每人每晚補助500元，上限為2晚共1000元，總經費共500萬，預計7月1日起實施，以鼓勵苗栗縣民前往花蓮旅遊消費。

花蓮縣長徐榛蔚表示，非常感謝各縣市政府的幫忙，攜手合力幫助花蓮把「人帶進來、貨賣出去」，一起為花蓮加油！

觀光處長張志翔指出，縣府也非常積極從5月10日即推出「2024永續遊花蓮—四大旅遊市場獎勵方案」，包含國內、國外自由行及旅行社獎勵，至11月30日截止，其中國內自由行旅客在花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版，並從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人單程機票。

▲▼花蓮縣自5月10日即推出「2024永續遊花蓮—四大旅遊市場獎勵方案」，包含國內、國外自由行及旅行社獎勵。

旅行社獎勵方面，國內20人以上團體分階段獎勵，團員不論是外縣市民眾或花蓮縣民皆可由旅行社申請，花蓮5月底前於花蓮住宿每晚最高獎勵新臺幣2萬元、9月底前每晚最高新臺幣1萬5000元、11月底前每晚最高新臺幣1萬元。

另外寵物旅遊每團至少15人及5組寵物，每晚最高獎勵15,000元，身心障礙人士達3人以上之團體每晚最高獎勵新臺幣9,000元，外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵新台幣1萬2000元，詳細方案內容請見「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站（https://hltrip.tw/agency）。

交通部觀光署補助自6月1日開始，自由行周一至周四平日住宿每房補助1000元，周五至周日住宿補助500元；團遊20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新台幣2萬元。

6月份即將到來，民眾可把握補助期間，同時享有花蓮縣政府推出的獎勵方案和交通部觀光署的旅遊補助，以輕鬆旅遊的方式協助花蓮復甦。