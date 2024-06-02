員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」…遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

▲員工沒秒回訊息被老闆斥責。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

工作婚禮兩難全？馬來西亞檳城一名員工，最近趁假日籌備婚禮，因此沒及時回覆老闆責問業績的訊息，遭到老闆斥責：「知道你忙結婚的事，但請尊重你的工作！」事件曝光引發馬國網友熱議。

據《星洲網》報導，當事人在臉書發文並附上對話截圖，怒嗆：「誰跟你做工的話，誰就真的『衰曉』了。」老闆透過Whatsapp斥責當事人，「這禮拜的業績那麼差」，並指控對方沒有及時回覆訊息，質疑當事人是不是覺得放假就不必理會工作？

對此，當事人雖回覆會改善業績表現，老闆仍窮追不捨責問，「提出解決方案阿」、「你有沒有用腦去想」。當事人還說，之後都有迅速回應老闆的責問，老闆卻都不滿意他的回答，還稱「如果員工都不回應訊息，怎麼能搞好公司的運作」？

最讓當事人忍無可忍的，是老闆嗆「知道你忙結婚的事，但請尊重你的工作」！文章曝光後，引來兩派網友論戰，一派網友認為老闆嘴吧雖然毒了一點，但想法沒有錯，「老闆關心業績很正常啊」、「應該是業績太差才被盯上」、「業績不好就謹慎一點，皮繃緊一點」。

另一派網友則不以為然，「員工放假還追業績，慣老闆」、「遇到員工喪假不就會說『知道喪禮很忙，但請尊重你的工作』」、「這老闆不懂尊重員工」、「放完假回來可以炒掉老闆了」。

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