表弟妻見自家嬰兒房超羨慕…嬤求「借住坐月子」他崩潰

▲表弟妻見自家嬰兒房超羨慕，嬤求借坐月子。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「這樣的情勒，真的讓人不舒服…。」1名男網友透露，自從知道太太懷孕後，夫妻倆開始精心布置嬰兒房，不料最近接到母親電話，才知道表弟的老婆即將臨盆，對方看到自家嬰兒房後深感羨慕，希望比照辦理，於是提出想在他家坐月子的要求，甚至驚動阿嬤出面求情，讓他感到相當困擾，不知如何拒絕。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「我跟太太買房住在台北；太太現今已懷孕3個月多，因為沒有不舒服＋藏肚，根本沒人發現。自從得知太太懷孕後，我們一起規劃設計嬰兒房的一切，也陸續選購嬰兒房的用具，上禮拜跟親朋好友舉辦新屋派對兼公佈太太懷孕喜訊。」

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男網友提到，自己最近接到媽媽電話，問外婆是否有打電話問事情，他原本以為老人家只是單純想問何時拿肉粽，「殊不知…昨天外婆幫問我表弟一家能否在我家坐月子一段時間？小孩能否先入籍在台北？我媽當然是拒絕，並推託說房子是我老婆的名字，要尊重我老婆的意願。」

人夫透露，經母親從旁詢問，原來是表弟妻子看到自家嬰兒房的布置後很羨慕，「希望表弟也比照辦理（表弟老婆快生了，沒月中也沒訂餐更沒準備嬰兒房，只有一個傳承已久的嬰兒搖籃放夫妻房床邊，一切從簡）就這樣盧了好幾天。」

原PO表示，「阿嬤知道舅舅及表弟為這事情而煩惱，希望我媽跟我看在她的面子及念及我跟表弟的感情，勸說我們夫妻答應這事情。我自認為跟外婆、表弟感情就滿普通的，我也不可能答應＆去問老婆這問題。只是這樣的情勒，真的讓人不舒服…」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「就算感情再好，也不會讓他們搬來坐月子，小孩來戶籍入台北，之後趕不走了，那不就吵不完，他老婆要生了，他自己要想辦法，沒錢還想生小孩，這種人之後會賴上死不走，你老婆也懷孕了，懷孕需要安靜的家，他們搬來坐月子，說不定你們還要幫忙他老婆坐月子，顧小孩，別自己找自己的麻煩。」

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