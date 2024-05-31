殺人犯被關進監牢！他深夜獸性大發　扒光同寢獄友「強壓硬上」

▲馬來西亞一名殺人犯被關進監牢後，居然對同室的獄友下手，對他施以性侵。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞32歲男子希淡峇拉山因涉嫌謀殺，被關在拘留所待審。不料，這名男子竟在被拘押期間性侵同牢房的另一名囚犯，引發嘩然。

據《中國報》報導，法庭文件顯示，希淡峇拉山在2022年10月8日至10日午夜非禮一名24歲男囚犯，不僅脫下受害者的褲子，還在受害者身後自慰。2022年10月12日凌晨1時30分，希淡峇拉山將部分生殖器插入了受害者肛門，而被認定觸犯了《刑事法典》第354條文。

希淡峇拉山今年5月31日在推事廳被控告非禮、性侵等4項罪名。庭上，受害者詳細描述了事件發生的經過，並表示自己因希淡峇拉山的行為，身心都受到極大傷害，不過身穿囚衣的希淡峇拉山否認了所有4項罪名，而法庭也將對此案展開進一步調查，並將相關證據提交審理。

報導稱，希淡峇拉山的罪名一旦成立，最高可面臨10年監禁、罰款或鞭刑，或其中兩者兼施。主控官表示，由於希淡峇拉山涉及的謀殺案正在審訊中，因此不建議被告保釋外出。法庭隨後採納了控方的建議，並擇定於6月28日審理此案。

希淡峇拉山的惡行曝光後，監獄內爆發性侵案一事瞬間引發社會廣泛討論。對此，監獄當局表示，他們將加強獄內的安全，以防止類似事件再次發生。