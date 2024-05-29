520後兩岸情勢急速升溫　藍委呼籲賴清德：為和平別再踩紅線！

▲海軍班超軍艦監控共艦紹興艦。（圖／國防部提供）。

記者郭運興／台北報導

總統賴清德520就職典禮後，兩岸情勢急速升溫，中共23日更宣布在台灣周邊海、空域從事軍演。對此，國民黨立委馬文君今（29日）表示，國安局蔡明彥局長說，這次中共的軍演，動員速度非常快，第一次動員海警編隊在台海周邊及離島巡查。她強調，台海情勢越來越緊張，沒有一個國人想要戰爭，希望賴清德總統能為台海和平，勿踩紅線。

馬文君於臉書表示，「盼兩岸往和平方向發展，籲請賴總統勿踩紅線」，520就職演說後，兩岸情勢急速升溫，今日質詢時國安局蔡明彥局長也說，這次中共的軍演，展現動員速度非常快，也是第一次動員海警編隊在台海周邊及離島巡查，特別想把台海「內海化」。

馬文君表示，即使蔡英文執政過去八年，中共也沒在總統就職演說後，對台有這麼劍拔弩張的表現，27日美國外交委員會主席麥考爾更呼籲要小心「中國紅線」，不要跨越。

馬文君指出，她今天問蔡局長，紅線到底是什麼？能不能直白告訴國人。蔡局長顧左右而言他，本來一直不敢講，終於表示是「反獨與反外力介入」，台海情勢越來越緊張，沒有一個國人想要戰爭，希望賴清德總統能為台海和平，勿踩紅線。

▼解放軍「聯合利劍-2024A」軍演區域示意圖。（圖／翻攝央視）