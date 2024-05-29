多位藝人發「祖國統一不可擋」　國安局揭陸施壓3招：查稅、簽認同書

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國央視日前於微博發佈「統一圖卡」，許多台灣藝人接連轉發，中國網友更列出名單向尚未表態的台灣藝人施壓。國家安全局局長蔡明彥今（29日）備詢時說明，整體壓迫的形式有3種：第一、要求藝人或是經紀公司簽署認同書，內容包含一個中國、展演時不能批評中國時政；第二、威脅經紀公司查稅；第三、針對演唱會以公安為由管控入場人數。

立法院外交及國防委員會今邀請蔡明彥報告並備質詢，綠委沈伯洋質詢時詢問，日前中國央視發佈「統一」圖卡，並且在文中提到「統一是大勢所趨、大義所在」等內容，中國網友也將台灣藝人列出是否轉發的名單，未轉發就直接列為黑名單，雖然屬於統戰的樣板，但藝人轉發的背後更包含經紀公司、導演，娛樂產業遭到壓迫的形式，國安單位是否有掌握？

蔡明彥回應，不方便評論個別藝人的表態，整體壓迫的形式，包含：要求藝人或是經紀公司簽署認同書，內容包含九二共識、一個中國，並要求展演時不能批評中國時政；第二、威脅經紀公司查稅並且要求配合進行政治的宣傳操作，第三、針對演唱會以公安等理由管控入場人數，造成活動策劃公司的壓力，就目前所接收到的情資，壓迫的型態有這幾類。

沈伯洋指出，過去在校園有中國的交換學生，可能在和中方學校簽約時保證不會提到法輪功、東突厥斯坦等等。但現在很大的問題是簽署的內容不會對外公開，演藝工作者、經紀公司簽署的外界也不得而知，對國人來說，知道哪些人是被威脅、不得已的，在認知上會不太一樣。但目前的接觸是不透明的，因此國安單位是否可能提供建議，讓這些事情可以更容易被揭露，但又不會傷害到人權。

蔡明彥說，國安單位不適合針對個人評論，能對外說明的還是在於施壓的樣態，不只演藝人員，包含其他藝文工作者、企業界，到中國經商、求學都可能面臨到這種類型的施壓，在進行兩岸交流的時候也能夠示警，讓相關單位注意到中共的操作手法。

沈伯洋也追問，520就職後，本次假消息等狀況的散播是變多還是變少？蔡明彥回應，有注意到社群媒體上比較有問題、一次性的帳號非常頻密的在散佈爭議訊息，這一波的操作重點大概有三個主要面向，分別是「疑美、疑軍、疑賴」，中共會透過內容農場的方式散佈這些爭議訊息，再由不同社群媒體的平台或假帳號進一步散佈。