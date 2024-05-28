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「台南美食文化節」台北SOGO百貨美味登場　黃偉哲歡迎攻略台南美食文化

▲台南市政府於5月28日至6月4日在遠東SOGO百貨台北忠孝館，推出「台南美食文化節」，現場集結近50家台南精選在地特色物產與美食優質店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府於5月28日至6月4日在遠東SOGO百貨台北忠孝館，推出「台南美食文化節」，現場集結近50家台南精選在地特色物產與美食優質店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣台南美食文化，台南市政府於5月28日至6月4日在遠東SOGO百貨台北忠孝館，推出「台南美食文化節」，現場集結近50家台南精選在地特色物產與美食優質店家。

市長黃偉哲28日專程北上為活動揭幕，並邀請台南米其林必比登推介餐廳兩大主廚聯袂操刀「古都府城400風華宴」，讓北部民眾可就近品嚐台南道地精緻的「手路菜」，體驗原汁原味的台南辦桌文化。

▲台南市政府於5月28日至6月4日在遠東SOGO百貨台北忠孝館，推出「台南美食文化節」，現場集結近50家台南精選在地特色物產與美食優質店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南被譽為「美食之都」，此次邀請台南米其林必比登推介餐廳「東香台菜海味料理」及「筑馨居」的主廚強強聯手，呈現原汁原味的台南辦桌文化，歡迎北部朋友來「台南美食文化節」走走逛逛，不僅可品嚐美食，還可選購優質台南在地物產，有吃有拿，保證滿載而歸。

黃偉哲指出，日前「米其林指南」公布5月新入選餐廳，台南3家美食店家也上榜，至今已累積35家必比登推介及26家入選，共計61家台南餐廳入選。今年適逢「台南400」，一整年精彩活動不斷，除了年初驚艷四方的「台灣燈會」，接下來「台南市國際龍舟錦標賽」、「台南藝術節」、「台南購物節」及「台灣設計展」等精采活動即將接棒登場；另外兩百年一遇的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》正在奇美博物館璀璨展出，他熱情歡迎海內外朋友規劃台南之旅，親身體驗台南多元豐富魅力，保證好吃又好玩，絕對讓民眾不虛此行。

▲台南市政府於5月28日至6月4日在遠東SOGO百貨台北忠孝館，推出「台南美食文化節」，現場集結近50家台南精選在地特色物產與美食優質店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為向北部民眾推廣台南美食文化，台南市政府攜手「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」與「台南市府城文化觀光產業協會」共同辦理「台南美食文化節」，匯集近50家美食物產、特色伴手禮等台南好物，現場掛滿上百個象徵府城文化的普濟殿彩繪燈籠，讓民眾近身感受到台南深厚的文化底蘊。

▲台南市政府於5月28日至6月4日在遠東SOGO百貨台北忠孝館，推出「台南美食文化節」，現場集結近50家台南精選在地特色物產與美食優質店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「台南美食文化節」活動至6月4日止，展期祭出多重優惠活動，除打卡分享即可兌換限量打卡禮，消費滿額還可體驗抱枕DIY與祈福平安鹽袋DIY活動，在活動期間當日累積消費滿2千元，還有機會抽中頭獎iPad 10、香格里拉雙人住宿券、生活小家電及台南特色物產等多樣好禮，歡迎大家一起來享受台南的美食盛宴，感受台南的文化魅力！

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