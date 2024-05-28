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震後依舊美好！花蓮力推永續安心樂遊　各大旅展相見歡

▲▼花蓮縣政府力推永續安心樂遊，積極參與國內各大觀光旅遊展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府力推永續安心樂遊，積極參與國內各大觀光旅遊展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403強震使花蓮縣觀光旅宿等相關產業受到嚴重衝擊，花蓮縣政府於災後積極協助業者快速恢復運作，從5月起更與花蓮縣觀光協會合作，整合縣內旅宿、伴手禮、賞鯨等各觀光相關協會與業者，以「花蓮依然美好」為主題參加今年國內各大旅展，縣長徐榛蔚號召全國鄉親朋友一起用行動相挺花蓮觀光。

花蓮縣政府表示，今年預計參加5 ／24-5 ／27「高雄市旅行公會國際旅展、5 ／31-6 ／3「TTE台北國際觀光博覽會、7 ／12-7 ／15「台北國際夏季旅展、8 ／16-8 ／19「TITE台灣國際旅展秋季展、11 ／1-11 ／4「ITF台北國際旅展等年度5大旅展，旅展期間到花蓮館選購優質旅宿、遊程及伴手禮等產品，並期待大家再度造訪美麗的花蓮。

▲▼花蓮縣政府力推永續安心樂遊，積極參與國內各大觀光旅遊展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長張志翔指出，花蓮縣由南至北長約137.5公里，全縣13鄉鎮市概分為北、中、南三區，此次地震受創嚴重的太魯閣國家公園位於縣境最北邊，以南包括新城鄉、花蓮市、吉安鄉等北區鄉鎮市的交通與著名觀光景點均未受影響。縣府與縣內觀光協會、旅館公會、形象商圈發展協會、導遊領隊習會等觀光業者合作，於5 ／24~5 ／27於高雄展覽館舉辦的「高雄市旅行公會國際旅展」，將有安通溫泉飯店、怡園渡假村、七星潭水上明月海景渡假旅店、鯨世界賞鯨等業者於花蓮館內設攤參展；5 ／31~6 ／3於台北世貿一館舉辦的「台北國際觀光博覽會」，則將有秧悅美地度假酒店、麗軒國際飯店、新光兆豐休閒農場、安通溫泉飯店、怡園渡假村、七星潭水上明月海景渡假旅店、鯨世界賞鯨、阿美麻糬、豐興餅舖、昇活樂陶陶等業者設攤販售優質旅宿行產品，歡迎全國民眾來花蓮館參觀挑選，提前安排暑假訪花行程。

除了太魯閣以外縣內各景點均開放可供參觀遊覽，暑假期間更有許多觀光活動不間斷，包括唯美浪漫的「花蓮星光音樂會（6 ／29、8 ／10、9 ／28）、全台暑假最具指標性的音樂節2024花蓮夏戀嘉年華（7 ／3~7 ／9）、最受大小朋友喜愛的「2024花蓮紅面鴨 FUN 暑假(7 ／13~8 ／11），以及享譽國際、太平洋左岸最盛大最具指標性的原住民族文化特色活動「2024年花蓮縣南島聯合豐年節(7 ／19~7 ／21）、全國最大暑期水上活動2024年知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動（7~8月）等活動，暑假來花蓮保證歡樂不間斷，處處都有美食美景待您來發掘。

▲▼花蓮縣政府力推永續安心樂遊，積極參與國內各大觀光旅遊展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為鼓勵國內外遊客到花蓮旅遊，即日起至11月30日，花蓮縣政府推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版，更將從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票！旅行社方面，帶團至花蓮住宿及安排任3項永續旅遊點就有帶團獎勵金，每團可最多申請3晚獎勵金，國內20人以上團體之獎勵金分三階段，5月底前每晚最高獎勵新臺幣2萬元、9月底前每晚1萬5000元；11月底前每晚1萬元。

▲▼花蓮縣政府力推永續安心樂遊，積極參與國內各大觀光旅遊展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外寵物旅遊每團至少15人及5組寵物，每晚最高獎勵15,000元，身心障礙人士達3人以上之團體每晚最高獎勵9,000元，外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵1萬2000元。此外花蓮縣政府也爭取到交通部觀光署的團遊補助，6月1日起觀光署針對20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新台幣2萬元。

縣長徐榛蔚誠摯歡迎全國鄉親暑假安排假期來趟花蓮小旅行，花蓮處處頻感覺，找到專屬自己的「花蓮頻率」。

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