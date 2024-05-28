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全國縣市施政滿意度調查結果公布！　台南「藝術文化」項目勇奪金獎肯定

▲最新「全國縣市施政滿意度調查」施政用心-人民有感結果出爐，台南市於「藝術文化」項目榮獲金獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲最新「全國縣市施政滿意度調查」施政用心-人民有感結果出爐，台南市於「藝術文化」項目榮獲金獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

媒體公布最新「全國縣市施政滿意度調查」施政用心-人民有感結果出爐，台南市於「藝術文化」項目榮獲金獎肯定，值此2024台南400之際，市長黃偉哲感謝獲得這項殊榮，並表示這是對台南市政府多年來致力於文化藝術發展的肯定，也是全體市民努力的成果，也感謝全體國人一直以來對台南市的關注與支持。

▲最新「全國縣市施政滿意度調查」施政用心-人民有感結果出爐，台南市於「藝術文化」項目榮獲金獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在過去的時間裡，台南市不間斷全方位地推動都市文化設施建設，有台南市美術館、台南市立圖書館新總館、台南市立博物館、左鎮化石園區典藏研究中心以及正在進行中結合國定古蹟、歷史考古與成功國小共構的赤崁文化園區，以及「鹽分地帶文化中心」新建計畫。讓台南市嶄新的文化建築融合於濃濃的歷史氛圍中。

▲最新「全國縣市施政滿意度調查」施政用心-人民有感結果出爐，台南市於「藝術文化」項目榮獲金獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外推動再造歷史現場與台南歷史街區的計畫，其中包括持續完善現有六大歷史街區、熱蘭遮博物館的修繕與全新開展、榮獲「2023第十一屆台灣景觀大獎」的新化歷史街區、公私合力修復的五福商店等項目，上述場域皆成為台南市民與外地遊客，共同感受台南歷史文化的重要現場；在藝術與文化的領域，台南市也舉辦了眾多亮點活動，如台南國際音樂節、台南藝術節等，不僅對外吸引來自北中南各地的閱聽觀眾與藝術社群逾萬人，這些活動更大大豐富市民的文化生活，並活絡與提供台南表演藝術團隊重要舞台。

▲最新「全國縣市施政滿意度調查」施政用心-人民有感結果出爐，台南市於「藝術文化」項目榮獲金獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，台南市也積極推動地方創生與倡議未來的新興節慶，如榮獲世界四大設計獎之一、素有東方設計奧斯卡美譽的日本優良設計獎「GOOD DESIGN AWARD 2023 Best 100」和「年度金獎（GOLD AWARD）」雙料肯定的2022大地藝術季。月津港燈節、龍崎光節-空山祭與新營波光節等台南在地特色光節，也紛紛勇奪紅點設計獎、國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎等獎項。台南市透過這些活動，讓國內外更多人感受到在地的活力與魅力。

台南市文化局說明，台南作為台灣重要的文化古都，透過保存並活化多樣的歷史現場、有形與無形的文化資產，並透過「光」的轉譯，使之成為市民與遊客共同的寶藏。同時也注重城與鄉的平衡發展，讓台南的每一個角落都能感受到發展的溫度。在地與國際結更是推動文化發展的重要方向之一，未來將持續努力，使台南文化邁步國際舞台，與世界分享台南的美好。

▲最新「全國縣市施政滿意度調查」施政用心-人民有感結果出爐，台南市於「藝術文化」項目榮獲金獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，今年是台南400，2024台灣燈會已經為城市開啟炫爛的序幕，吸引超過1500萬人次參觀，刷新歷屆台灣燈會紀錄。年中、年底也將繼續有大型亮點活動，如南夏時刻、2024台灣文化創意博覽會與2024台灣設計展，台南400系列大展，包含「我們從河而來—流域千年・文化共筆」文化大展、客星人的多元宇宙—客家大展、圓原不止400年原住民族群文化展、教育的時空旅行、運動嘉年華、觀光美食博覽會等。這些活動秉持「一起台南，世界交陪」的精神，將為台南帶來更多的機遇與挑戰，市政府將一如既往地努力，讓台南成為更加繁榮美好的城市。

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