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台灣設計展第5度落腳台南　產官學研齊聚凝聚共識展望城市未來

▲台南市文化局於4月24日及5月27日，在台南市市定古蹟西市場舉辦兩場次「2024台灣設計展共識會議」，邀請逾40位學界、產業、地方代表交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局於4月24日及5月27日，在台南市市定古蹟西市場舉辦兩場次「2024台灣設計展共識會議」，邀請逾40位學界、產業、地方代表交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣設計展即將第5度在台南舉辦，為迎接一年一度的設計領域盛會，並蒐集產、官、學、研各方對於設計展與城市未來發展的期望與想像，文化局於4月24日及5月27日，在台南市市定古蹟西市場舉辦兩場次「2024台灣設計展共識會議」，邀請逾40位學界、產業、地方代表交流對話。

▲台南市文化局於4月24日及5月27日，在台南市市定古蹟西市場舉辦兩場次「2024台灣設計展共識會議」，邀請逾40位學界、產業、地方代表交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市市定古蹟「西市場」自始建以來,曾是台南最具規模的市場之一，2017年展開古蹟修復工程及街廓整體改建工程，在各界期待之下，場域即將於2024台灣設計展全面開放。兩場次的共識會議選定於西市場辦理，凸顯了其象徵意義，做為2024台灣設計展的主要展場之一，未來的展覽規劃也勢必將融合場所特色與設計能量。

▲台南市文化局於4月24日及5月27日，在台南市市定古蹟西市場舉辦兩場次「2024台灣設計展共識會議」，邀請逾40位學界、產業、地方代表交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一場次共識會議以「西市場的過往歷史文化梳理」、「場域再次打開後如何面向未來」做為議題主軸，第二場共識會議則以「設計展效應擴散與週邊商圈串聯及場域活化」、「設計展之後：產業轉型、文創跨域的協作振興」等議題進行討論。兩次會議的討論重點，均在如何藉由設計導入，帶動城市產業轉型、城市形貌升級，藉由共識會議，凝聚了產、官、學、研等各方代表的諸多建議。

▲台南市文化局於4月24日及5月27日，在台南市市定古蹟西市場舉辦兩場次「2024台灣設計展共識會議」，邀請逾40位學界、產業、地方代表交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵表示，台南做為一個歷史深厚的城市，設計展要如何呈現台南人生活中的「理所當然」，如何透過設計展來創造世代與世代之間互相的影響，如何共同走向未來，都是設計展策劃上需要處理的問題；與會的專家學者、在地代表均給予了許多寶貴的意見，這些意見為「2024台灣設計展」奠定了堅實的基礎，也請民眾持續期待即將到來的設計展，一起透過設計的角度看向台南的未來。

▲台南市文化局於4月24日及5月27日，在台南市市定古蹟西市場舉辦兩場次「2024台灣設計展共識會議」，邀請逾40位學界、產業、地方代表交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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