部隊鍋上榜！外國人「討厭韓式料理TOP 5」　第1名超意外

▲外國人不喜歡的韓式料理第一名是蔘雞湯。（示意圖／取自Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

韓流文化席捲全世界已不是新鮮事，加上台灣距離韓國很近，許多國人都喜歡到韓國玩、吃美食、穿韓服、看演唱會，粉專「韓網評論翻譯站」分享，外國人喜歡的韓式料理TOP 5，以及不喜歡的韓式料理TOP 5，沒想到不喜歡的食物第一名竟然是「蔘雞湯」，就連部隊鍋、煎餅也上榜，跌破眾人眼鏡。

粉專「韓網評論翻譯站」發文，分享韓國網友熱烈討論的「外國人喜歡和不喜歡的韓式料理TOP 5」，喜歡的TOP 5，依序分別是炸雞、辛奇（泡菜）、石鍋拌飯、烤肉、辣炒年糕。不喜歡的韓式料理，依序為蔘雞湯、部隊鍋／辛奇（泡菜）、煎餅、大醬湯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，韓國網友驚呼連連，「炸雞算韓式料理嗎？我還以為外國人會喜歡部隊鍋的說」、「蔘雞湯好意外啊」、「我也是因為蔘雞湯的賣相所以不喜歡，部隊湯好像也是類似的原因」、「看來大家對於泡菜的喜好很分明」、「冷麵應該要是不喜歡的第一名吧？還是大家根本沒吃過」、「筷子是最大的原因吧，我就是這樣才不喜歡蔘雞湯，因為我不太會用筷子」。

台灣網友則在貼文底下留言，「怎麼會有人不愛大醬湯，我超級愛欸」、「湯類不意外，不過沒想到煎餅會第四」、「除了蔘雞湯其他都超愛」、「每次去都狂吃烤肉」、「外國人不愛的，都是我愛的」、「海鮮煎餅是我的生命」、「我在韓國每天都吃辣炒年糕」、「我之前去韓國最喜歡的就是蔘雞湯」。